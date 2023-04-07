美股財報季開跑 四月底前約255家標普500企業將公布財報

富蘭克林證券投顧表示，四月中起第一季企業財報季將開跑，根據彭博資訊統計四月底前預估有超過五成、約255家標普500企業將公布財報，根據Factset統計，市場預估2023年第一季標普500企業獲利預估下滑6.6%，較去年12月底預估下滑0.3%大幅下修、下修幅度大於五年及十年均值，若下滑6.6%為最終數據，將是2020年第二季以來最大降幅且為連兩季獲利下滑，企業淨利潤率及財測展望亦為重要看點，市場預估第一季淨利潤率為11.2%、低於前一季的11.3%及去年同期的12.2%。

產業方面，十一大產業中有五個產業獲利預估將成長，以消費耐久財(33.8%)、工業(12.9%)及能源類股(9.6%)獲利增幅最大，反觀原物料(-35.9%)、醫療(-20.5%)、科技(-15.0%)及通訊服務類股(-14.8%)獲利降幅最大。放眼2023全年，市場預估標普500企業獲利將小幅成長1.5%，較去年12月底預估成長4.5%下修。

富蘭克林證券投顧表示，美國景氣面臨下行風險、不排除可能出現溫和衰退之下，2023年美國企業獲利及利潤率將承壓，預估將牽動美股震盪仍大。而本次美歐銀行業危機背後也反映了利率急遽上升的影響，後續銀行業恐將進一步收緊貸款標準，預期將影響經濟、企業聘僱和通膨，企業獲利仍有下行壓力，看好「債優於股」將穩居投資主軸。

富蘭克林證券投顧表示，擔心短線波動者建議以美國多元收益平衡型基金為核心，增持高評級複合債券型基金，掌握債市多頭契機並度過市場波動期。考量高利率環境對中小型股或財務體質較差的企業衝擊較大，未來仍可能有零星信用事件出現，須強調精選持股(債)，看好美國藍籌股、基礎建設和公用事業產業將展現韌性，留意趨勢商機(AI/數位轉型/氣候變遷)和政策受惠題材(中國/亞洲股市)的震盪買點。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克指出，美國通膨數據持續自高檔放緩，預期聯準會貨幣政策正邁向”升息後維持”的方向，在具備吸引力的殖利率水準與潛在總回報優勢下，現階段仍偏好固定收益資產，目前已是債六股四的配比，不論是公債、投資級債或是非投資級債都蘊藏機會，尤其是投資級債，並透過精選持債降低非投資等級債的債信風險。股票方面，在市場環境轉趨緊縮下，對企業利潤率的衝擊將更加明顯，預期股票投資總報酬將更倚重股利收益，看好穩定配發股利與股利維持成長的企業。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，美國就業市場仍強勁，通膨可能不易快速回降至聯準會目標，現階段採取短存續期間策略。就債券投資類別，因應景氣走緩或甚至可能衰退情境，看好高品質公債、投資級企業債或抵押債的防禦表現，至於非投資級債則須留意企業債息成本驟升、景氣放緩不利經營的衝擊，所幸美國企業的財務體質已較過去危機時期紮實，藉由精選標的仍能找到相當好的投資機會。