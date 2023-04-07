4/7【早晨財經速解讀】OPEC減產 芬蘭入北約油價噴 通膨復燃 衰退將至？

美國三大股指周四收高，受惠於谷歌母公司Alphabet勁升，擔心經濟放緩的投資人關注即將在周五發布的3月就業報告。

道瓊工業指數微漲0.01%到33,485.29點。標普500指數上漲0.36%到4,105.02 點。那斯達克指數上漲0.76%，收紅在12,087.96點。

Alphabet勁升3.8%，微軟上漲2.6%，這兩支股票給標普500指數帶來最大提振。根據華爾街日報，谷歌計劃在搜索引擎中添加人工智慧功能。

稍早的報告顯示，截至4月1日的當周，美國初次請請失業金人數經季節性調整後降到22.8萬人，預期為20萬人。近期稍早公布的數據也暗示勞動市場疲軟。更早一周的數據修正後比前值多出48,000人。

美股最近幾天下跌，主要受累於經濟放緩的跡象，包括本周稍早公布的民間就業數據和職位空缺數據欠佳。

這標誌著與近幾個月相比，投資人的看法發生變化，當時他們為疲弱的經濟數據歡呼，認為聯準會升息奏效，可以放鬆遏制通膨的緊縮行動。

根據芝加哥商品交易所的Fedwatch工具，利率期貨市場的走勢表明，對於聯準會5月召開決策會議是會提高目標利率還是按兵不動，交易員看法分歧。

Baird投資策略分析師Ross Mayfield表示：「市場正試圖確定，是『成長和衰退』恐慌或『聯準會升息』恐慌對股價更有意義，因此猶豫難以決定勞動市場疲軟究竟是好消息，因為能讓聯準會5月暫停升息，或者是壞消息，因為這意味經濟衰退真的要來了。」

投資人現在關注今日（周五）會發布的更全面的非農就業報告，預計3月非農就業崗位將增加23.9萬個，2月為增加31.1萬個。美股周五將因耶穌受難日假期休市。

標普500指數的11大類股裡，有八個上漲，通訊服務類股領漲，漲幅1.71%，其次是公用事業類股，上漲0.74%。

由於一些投資人因為長周末假期離場，交投相對清淡。美國各交易成交量為90億股，過去20個交易日的平均成交量為127億股。

本周，標普500指數周線收黑0.1%，道瓊工業指數收漲0.6%，那斯達克指數下跌1.1%。

被視為工業類股晴雨表的卡特彼勒下跌2%，過去三日累計跌幅達9%，因投資人擔心潛在的經濟衰退。

影院運營商AMC Entertainment飆升21%，此前一家美國法院駁回了該公司取消維持現狀令的請求。該公司需要取消這一命令才能推進將優先股轉換為普通股的計劃。

服裝製造商Levi Strauss & Co大跌16%，該公司稍早公布上季獲利下降。

包括摩根大通和花旗集團在內的大銀行將於下周為財報季拉開序幕，在最近的銀行業危機後，投資人渴望了解銀行業健康狀況的最新情況。