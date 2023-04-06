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上市公司年報形式審閱出爐 3檔停止買賣、6檔打入全額交割股

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
上市公司2022年年報發布告一段落，臺灣證券交易所形式審閱結果出爐。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影
上市公司2022年年報發布告一段落，臺灣證券交易所形式審閱結果出爐。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影

上市公司2022年年報發布告一段落，臺灣證券交易所形式審閱結果出爐。據證交所表示，自4月10日起，三家公司停止買賣，包括中福停止買賣、隆銘綠能併案停止買賣、如興繼續停止買賣；而廷鑫及誠研等兩家公司列為變更交易方法，打入全額交割股，加上瑞利、東訊、昶虹及科風取消分盤集合競價交易方式，仍列為變更交易方法，合計有六家公司列入全額交割股。

臺灣證券交易所表示，經形式審閱上市公司2022年度財務報告相關處理如下：

一、停止買賣：

中福（1435）最近期公告申報的財務報告，經會計師出具無法表示意見之查核報告，證交所已公告自4月10日起停止其上市有價證券買賣。

二、併案停止買賣：

隆銘綠能(3018）未依法令期限公告申報2022年第3季財務報告，被列入變更交易方法暨停止在證券集中交易市場買賣在案，後來仍未依法令期限公告申報2022年度財務報告，自4月10日起，上市有價證券併案停止買賣。

三、繼續停止買賣：

如興（4414）因先前未依法令期限公告申報2022年第3季財務報告，被經為變更交易方法並停止在證券集中交易市場買賣，後來如興雖已於2023年3月31日補行公告申報2022年第3季財務報告，惟仍未依法令期限公告申報2022年度財務報告，核有同細則第50條第1項第1款規定情事，故自4月10日起，上市有價證券繼續停止買賣。

四、變更交易方法：

1.廷鑫興業（2358）最近期公告申報之財務報告顯示，經會計師出具保留意見之查核報告，公告自4月10日起，將其上市有價證券列為變更交易方法。

2.誠研科技（3494）最近期公告申報之財務報告顯示，淨值已低於財務報告所列示股本之二分之一，自4月10日起，將其上市有價證券列為變更交易方法。

五、取消分盤集合競價交易方式，仍繼續列為變更交易方法：

1.瑞利（1512）、東訊（2321）及科風（3043）上市有價證券目前列為變更交易方法併採行分盤集合競價交易方式，但最新財報顯示，淨值已不低於財務報告所列示股本十分之三，自4月10日起，取消上市有價證券分盤集合競價交易方式，仍繼續列為變更交易方法。

2.昶虹（2443）上市有價證券原本已是變更交易方法並採行分盤集合競價交易，但該公司公告申報財務報告顯示，淨值已不低於財務報告所列示股本十分之三，故取消上市有價證券分盤集合競價交易方式，仍繼續列為變更交易方法。

另基於上市公司退場機制規定，查誠創科技（3536）經列為變更交易方法併採行分盤集合競價交易方式將於2023年4月8日屆滿三年，屆期若未能改善，有停止買賣及終止上市之虞，爰提醒投資人注意。

上市公司 全額交割

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