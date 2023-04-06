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打敗大盤！Q1台股六大基金績效王出爐 平均績效高達23%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
投信法人建議善用年終獎金布局台股基金、ETF理財規劃，讓獎金發揮更大的效益。（本報系資料庫）
投信法人建議善用年終獎金布局台股基金、ETF理財規劃，讓獎金發揮更大的效益。（本報系資料庫）

今年第1季台股基金表現，136檔（不含同檔的法人機構、配息、後收型）中有125檔打敗大盤，整體平均漲幅17.58%；進一步觀察投信投顧公會主動式台股基金分類，包括一般股票型、中小型、上櫃股票型、科技類、中概股型、價值型共六大類，各類第1季績效第一名的基金分別為群益奧斯卡基金25.77%、台新台灣中小26.19%、新光店頭19.2%、野村高科技27.14%、日盛新台商26.58%、富達台灣成長14.3%，這六檔基金全部打敗大盤的12.24%，平均績效也高達23.2%，表現十分亮麗。

群益奧斯卡基金經理人杜欣霈表示，全球股市仍有機會在上半年築底完成後開始往多頭發展，選股仍是台股中長線投資勝出的關鍵，全球科技創新持續，例如，近期火熱的AI題材等帶動，台股長線仍可重返多頭，但基於各產業復甦情況及成長趨勢預期差異，2023年類股間表現將有顯著差異；台股許多產業仍具備中長線價值，操作策略可於大盤震盪區間持續布局看好的成長型產業及類股並長線持有，看好的產業如半導體先進製程、規格提升的IC設計、矽智財、車用電子及雲端伺服器，中國大陸解封及台灣內需相關，以及新應用如儲能、電子書等。

新光店頭基金經理人鄭君楠說，台股在農曆年後出現一波科技股帶頭反彈行情，國內店頭市場的主要受惠族群，包括：半導體、手機、PC／NB及網通；預估2023年台股電子股獲利將「先蹲後跳」，除半導體、消費性電子族群營運開始增溫外，伺服器、電動車、工控、低軌衛星等市場需求也持續強勁，投資人可以從這些利基族群中，挑選具備新規格升級、新產品題材的潛力股。

台新台灣中小基金經理人沈建宏說，2023年台股都在通膨與企業獲利優於預期或低於預期間擺盪，指數空間或不大，但具題材的選股可望優於指數表現。操作上，看好七大族群：一、經濟解封受惠股；二、率先調整庫存結束，近期有短急單，評價不高甚至搭配高股息題材的驅動IC、繪圖卡、手機供應鏈等族群；三、低軌道衛星供應鏈；四、生技族群；五、伺服器與資料中心供應鏈；六、再生或替代能源供應鏈；七、鋼鐵族群。

台股 半導體 伺服器

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