立院初審通過 大量持股申報門檻從10%降到5%

立法院財委會今審查通過證券交易法部分條文修正草案，將大量持股申報門檻從10%降到5%，持股每增減1%都須在2天內公告，給予一年緩衝期，並提高券商罰鍰上限到600萬元。另外，券商罰鍰最低門檻，也從24萬元提高到30萬元。

為符合國際趨勢，行政院會於民國111年12月22日通過金融監督管理委員會擬具「證券交易法」第43條之1、第178條之1、第183條條文修正草案，函請立法院審議。

金管會主委黃天牧表示，這次修正持股申報及公告門檻將與國際接軌，並提升資訊透明度及強化對證券中介機構的監理，有助健全資本市場發展及保障投資人權益，盼優先通過此案。

立法院財政委員會審查通過證券交易法部分條文修正草案，最後主要依照行政院版本。包括修正第43條之1條文及第183條條文，規範大量持股申報及公告門檻由現行10%調降為5%，持股每增減1%都須在兩天內公告，給予一年緩衝期。

為強化對證券商、證券服務事業及證券相關機構的法令遵循，修正第178條之1條文，上述機構違反規定的罰鍰上限由現行新台幣480萬元提高到600萬元，券商罰鍰最低門檻從24萬提高到30萬元。

黃天牧會後表示，以往金融業罰鍰都是調高罰鍰的天花板價格，不調地板價。他表示，此次調高地板價是個案，且只有6萬元，差異沒有太大。