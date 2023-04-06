清明節後台股上漲機率高 過去15年4月平均漲幅最大

清明連假將至，除了安排出遊之外，不然投資人也持續關心投資市場的走勢。大華優利高填息30產品經理何彥樟表示，股市中常聽到節氣變盤；統計2007年以來，台灣加權指數於清明後的平均表現，開工當日上漲機率為75%；一周後也有六成機率為上漲，並優於整體連假平均。此外，自2006年來，台股於4月平均漲幅也優於其他月份，也就是對於存股族來說，抱股過這個連假，反而是比較好的策略。

何彥樟表示，假期一長，市場變數就增加，因此過往有「節氣變盤」一說。觀察2006年以來台股大盤單月表現，其實4月的平均漲幅為最高，推估原因為法人於第1季結帳行情的獲利回補，同時為迎接產業旺季而提前布局。若再將時間拉長，統計過去30年的大盤表現，進一步發現，若台股1至3月單月表現為正，4月單月亦沒有負報酬的紀錄。

何彥樟表示，儘管近期受矽谷銀行以及瑞士信貸事件影響，但台股年初至今漲幅超過10％，為亞股中表現最強。主要反映以下兩點因素，首先，半導體以及PC/NB產業先前因需求不佳而堆積的庫存得到明顯改善；再者為美國通膨持續降溫，聯準會於3月如預期升息1碼，並表示未來不傾向於連續升息。使得市場認為升息終點將近，短線利率相關負面因素消除。