台股資金輪動快速 短線青睞基期較低族群

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，由於先前受到清明連續假期影響，台股市場觀望氣氛轉濃，壓抑市場交投狀況，即便近期美股走勢仍顯強勢，但台股最近表現並未如美股。

安聯投信台股團隊表示，另一方面，隨著之前短線所累積的漲幅賣壓也陸續湧現，加上之前部分出現的急單有出現消風等雜音，還有市場開始等待4月重要法說登場與展望是否會出現調整，也加重市場觀望情緒。

安聯投信台股團隊表示，從盤面上來看，近期部分資金輪動快速，且在等待第二季重要法說揭露展望與下半年需求面貌前，因為擔心與之前預期有所落差，以及考量評價面等因素，短線上相對青睞基期較低的族群。

安聯投信台股團隊表示，由於部分科技股因具有創新科技、或長線趨勢需求等長期成長動能利基的支撐，從去年第四季到第一季相繼回溫，逆勢上揚。現階段，產業仍處庫存去化期，展望後市，焦點將會放在重要法說的展望上、檢視下半年需求是否如市場預期、有無落差。

在布局策略上，安聯投信台股團隊表示，選股主軸仍聚焦在市佔率增加、滲透率提升、規格提升帶來ASP/ 毛利增加的企業如IP/ASIC、龍頭晶圓代工、車用電子、伺服器平台升級及高速傳輸領域 。