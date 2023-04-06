新興市場成長動能具韌性 亞洲將成為主要動力來源

富蘭克林證券投顧表示，2023年以美歐國家為主的全球成長動能可能仍會受到抑制，牽動亞洲國家出口前景展望，自2022年2月以來亞洲出口下滑了9.1%來到疫情前的趨勢水準之下，降幅與2020年初新冠疫情初期之降幅相當。

然而，野村編制之亞洲出口領先指數在歷經一年多的下跌趨勢來到2015/2020年低點後，四月份數據有所回升，同時亞洲11個經濟體中也有9個經濟體的二月份新出口訂單有所增加，突顯從過去一年來亞洲出口收縮趨勢可能正接近觸底轉折時點。

就中國而言，疫情高峰過後成長動能回升，中國政府的政策協調明顯轉向支持成長、優化經商環境的方向，隨著更多房地產支持措施推出以及鬆綁平台產業監管等總體經濟政策更傾向於促進經濟復甦，都將顯著提升消費者與企業投資信心。

富蘭克林證券投顧表示，由於印度股價指數成分股以金融股為大宗，近期印度銀行股投資信心受美歐銀行業危機拖累，導致銀行股走勢疲弱也拖累過去一段時間印股表現。

然而印度基本面良好，二月份綜合PMI連續19個月維持於擴張點之上，而印度具有的強勁人口結構優勢，以及資本支出上升週期已經開始，將推動印度成為亞洲最強勁的成長動力之一，政策方向亦有利整體經濟發展，印度政府透過可靠的財政紀律規畫，同時推動以資本支出為主導的成長並鼓勵創造就業、減少效益較差的補貼支出，將為印度國內需求成長提供強力支持。

印度企業獲利預估持續獲得上修，加上近三個月來股價修正，未來12個月預估本益比回落至接近過去十年的平均值，緩解評價面過高疑慮，因此雖然今年以來股價回檔修正表現較弱，但也提供長期投資者進場布局機會。