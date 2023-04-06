4/6【早晨財經速解讀】蘋果宣布裁員 衰退前最後一根稻草？非農冷卻 美公寓銷售量重挫七成

清明連假台股休市，美股四大指數走勢持穩，惟臨收假前美股遇壓，加上蔡英文總統與會晤美國眾議院議長麥卡錫，中國大陸宣布啟動台灣海峽中北部聯合巡航，台海情勢緊張升高，台股今（6）日進入壓力測試。

因應台海局勢變化，外資、券商、投信投顧等法人圈，昨天利用假日召開會議，對今天的台股操作做沙盤推演。綜合法人圈的看法，國安基金仍在場內，對台股有一定的信心支撐，而台海情勢對台股可能面臨的短線衝擊，可先觀察月線15,660點支撐力道、成交量、外資買賣狀況、美股期貨、及亞股表現，中長期將回歸基本面；第2季指數趨向區間震盪整理，待市場情緒恢復後，才能看到長期資金進來。

至於今日台股走勢，法人擬定三套情境劇本因應，包括「有驚無險」、「短線震盪」及「危險升級」。

情境一、有驚無險：法人指出，蔡總統與麥卡錫美目前態度都是維持低調，大陸明確表達其立場跟態度，主要仍是要對其國內鷹派有交待，不大可能演變成失控的軍事衝突。台股今日開盤後有機會震盪走高，「有驚無險，操作回歸基本面」，時值上市櫃公司發布3月營收，建議汰弱留強抱好股。

情境二、短線震盪：美中台再度各自表述對台灣問題的立場，在有一定共識下，擦槍走火可能性低。儘管台股短線可能受到政治議題干擾，但國安基金目前還在場內護盤，若指數回檔後仍能守穩，將有助穩定市場信心，使行情有機會轉呈震盪、以盤代跌。

情境三、危險升級：大陸對台灣挑釁，如軍艦、軍機不但飛越海峽中線，更可能進一步挑戰我12浬領海線，給予壓力，或者透過政治措施懲罰台商，代表危險升級，資金恐進一步撤出，奉行「現金為王」。

法人認為，經驗顯示軍演對金融市場的衝擊多屬短暫，但高通膨、經濟衰退、企業獲利下修等陰霾仍揮之不去，台股多空震盪的走勢成為常態。此外，大陸本波的文攻武嚇時間會持續多久，也是市場關注焦點，以1995年的飛彈試射危機，影響時間長達一年以上來看，法人估計這一次也不會太短，美國通膨、升息、俄烏關係變化、國際油價等，也是關注議題。