4/6【早晨財經速解讀】蘋果宣布裁員 衰退前最後一根稻草？非農冷卻 美公寓銷售量重挫七成

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聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

清明連假台股休市，美股四大指數走勢持穩，惟臨收假前美股遇壓，加上蔡英文總統與會晤美國眾議院議長麥卡錫，中國大陸宣布啟動台灣海峽中北部聯合巡航，台海情勢緊張升高，台股今（6）日進入壓力測試。

因應台海局勢變化，外資、券商、投信投顧等法人圈，昨天利用假日召開會議，對今天的台股操作做沙盤推演。綜合法人圈的看法，國安基金仍在場內，對台股有一定的信心支撐，而台海情勢對台股可能面臨的短線衝擊，可先觀察月線15,660點支撐力道、成交量、外資買賣狀況、美股期貨、及亞股表現，中長期將回歸基本面；第2季指數趨向區間震盪整理，待市場情緒恢復後，才能看到長期資金進來。

至於今日台股走勢，法人擬定三套情境劇本因應，包括「有驚無險」、「短線震盪」及「危險升級」。

情境一、有驚無險：法人指出，蔡總統與麥卡錫美目前態度都是維持低調，大陸明確表達其立場跟態度，主要仍是要對其國內鷹派有交待，不大可能演變成失控的軍事衝突。台股今日開盤後有機會震盪走高，「有驚無險，操作回歸基本面」，時值上市櫃公司發布3月營收，建議汰弱留強抱好股。

情境二、短線震盪：美中台再度各自表述對台灣問題的立場，在有一定共識下，擦槍走火可能性低。儘管台股短線可能受到政治議題干擾，但國安基金目前還在場內護盤，若指數回檔後仍能守穩，將有助穩定市場信心，使行情有機會轉呈震盪、以盤代跌。

情境三、危險升級：大陸對台灣挑釁，如軍艦、軍機不但飛越海峽中線，更可能進一步挑戰我12浬領海線，給予壓力，或者透過政治措施懲罰台商，代表危險升級，資金恐進一步撤出，奉行「現金為王」。

法人認為，經驗顯示軍演對金融市場的衝擊多屬短暫，但高通膨經濟衰退、企業獲利下修等陰霾仍揮之不去，台股多空震盪的走勢成為常態。此外，大陸本波的文攻武嚇時間會持續多久，也是市場關注焦點，以1995年的飛彈試射危機，影響時間長達一年以上來看，法人估計這一次也不會太短，美國通膨、升息、俄烏關係變化、國際油價等，也是關注議題。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

台股 法人 指數 美股 經濟衰退 通膨 美國 麥卡錫 蔡英文

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