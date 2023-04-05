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海外引資馬不停蹄 證交所攜指數公司赴日打ETF國際盃

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
證期局局長張振山（左）與證交所董事長林修銘（右）赴日拜會重要機構投資人，並出席S&P日本ETF研討會。證交所/提供
證期局局長張振山（左）與證交所董事長林修銘（右）赴日拜會重要機構投資人，並出席S&P日本ETF研討會。證交所/提供

臺灣證券交易所海外引資馬不停蹄，第二站攜手臺灣指數公司前往日本，除與標普道瓊斯指數公司（S&PDJI）高層會談，探討未來合作商機外，並宣導台灣證券市場與指數化投資發展近況，以實際行動帶領台灣資本市場打國際盃。

這次主要參與第15屆S&PDJI日本ETF研討會，證交所表示，該研討會為亞洲ETF重要盛會，歷年皆邀請日本金融廳、各大交易所、國際證券商、國際資產管理業者等數百名產官學界專家與會，盛況空前。

除安排與S&PDJI進行高層會談，針對S&PDJI與其他交易所近期合編指數交流合作經驗，探討未來合作商機外，證交所及臺灣指數公司聯名於會場設攤，積極與現場逾800位機構投資人交流，宣導台灣證券市場與指數化投資發展近況，以團體戰打資本市場國際盃。

這次引資採用一對一方式拜會五家日本重要機構投資人，包括投資銀行、大型基金、知名證券公司等，除可與投資人進行深度交流強化信任基礎，更可依據個別需求，客製化所需產品與服務及提供所需資訊。

拜會內容方面，證交所向日本機構投資人介紹臺股優勢與發展情況、外資投資現況，以及ESG、創新板、形塑特色產業聚落等最新發展，主管機關亦分享以永續發展為主軸等政策方向，並持續為台灣打造多層次資本市場及強化金融數位轉型，重視金融網路安全。

此外，證交所將回復個別投資人關切議題，瞭解全球布局考量，並蒐集對我國資本市場建言，以增強國際投資者對台灣金融市場的信心與投資意願。

證交所睽違三年重啟海外引資，首站於3月下旬赴亞洲金融重鎮新加坡，拜會八家持有台股比重較高的大型基金、資產管理公司，以及具跨國際影響力的保險公司，獲得肯定與正面回響。

第二站引資則選擇日本，再度由證期局局長張振山、證交所董事長林修銘親自率領團隊拜訪當地機構投資人，推廣台灣資本市場，證交所全資子公司臺灣指數公司亦隨團前往，攜手出擊強化行銷台灣指數暨資訊服務。

自第七屆S&PDJI日本ETF研討會起，臺灣證交所皆列名研討會支持機構。這次證交所於「交易所ETF發展座談場次」進行與談，與韓國交易所、香港交易所、澳洲證交所互動交流，並向全球分享台灣ETF最新發展。

2022年全球ETF資產規模約9兆美元，較2021年衰退10%，相較之下，我國上市櫃ETF市場表現亮眼，截至2022年底，總資產規模達新台幣2.3兆元，逆勢成長11%。

證交所參酌國際趨勢，與日本、韓國、香港及澳洲等亞太區交易所，就ETF發展進行對談交流，並建議未來朝多元化永續相關商品、擴充主題產業型商品、豐富標的資產種類、及追蹤研析主動式ETF發展等方向，持續擴大ETF產品線，推動我國ETF市場成長。

展望未來，證交所持續規劃前往歐美地區及其他亞太金融中心進行海外引資，以積極深化國際投資人關係、展現台灣資本市場的優勢與潛力，同時推動台灣證券市場國際合作的重要措施。

投資銀行 證交所 ETF

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