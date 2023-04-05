力挺創新經濟 證交所持續推動臺灣創新板

臺灣證券交易所與臺企銀管顧於3月30日共同舉辦「2023台灣創新經濟產業論壇」，集結數十餘家企業及超過180位先進共襄盛舉，除邀請國發會施克和副主委、證交所董事長林修銘、台企銀董事長林謙浩及外貿協會董事長黃志芳等重量級貴賓蒞臨指導外，亦辦理四場專題演講及二場圓桌會議，透過產官學等各界專家，綜觀分析討論台灣創新板與我國電動車產業，如何在全球競爭浪潮下打造勝利方程式，為台灣新經濟發展提供堅實後盾。

林修銘致詞及接受媒體訪問時提到，證交所推出臺灣創新板，就是要以行動具體支持新創發展，協助加速進入資本市場，證交所持續與新創生態圈互動交流，聽取中介機構及業者意見，滾動檢討精進法規，打造更友善的新創投資環境。另將優化調整上市公司的產業分類，透過主板與創新板的連結，引導投資人重視企業未來成長性與發展，進而認同新創企業價值。

證交所總經理簡立忠除就「臺灣創新板-打造創新事業新聚落」進行專題演講外，並與今周刊發行人梁永煌、中華經濟研究所葉俊顯院長進行圓桌對談，期能增進與會新創企業及實務先進對台灣創新板的瞭解，進而共同參與臺灣新創大未來，協助我國產業升級轉型，強化證券市場韌性。

證交所並表示，2022年計有八家公司申請送件臺灣創新板，展望今年，將爭取更多具發展潛力、有影響力和創新性的好公司加入創新板行列，包括電動車、SaaS數位雲端、生技醫療、環保綠能等公司，證交所將持續挹注資源陪伴相挺「創新＋永續」公司成長，發揮Home Market主場優勢，豐富新經濟之多元產業聚落。