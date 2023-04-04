北市掃墓公車7天疏運逾55萬人次 請把握最後一天搭公車掃墓
今天是清明連假第四天，也是台北市掃墓公車行駛的第七天，延續昨日的好天氣，首都、臺北與大都會客運共派出133輛掃墓公車，五條路線共疏運80,590人次，其中木柵線40,051人次、南港線12,424人次、崇德線12,582人次、陽明山線13,966人次、軍人公墓線1,567人次，累計七天已疏運55萬餘人次。
台北市掃墓公車迄今已行駛七天，受到防疫措施逐漸開放，走向疫後正常生活，單日疏運人次較去年同期都有成長，掃墓公車視現場客況彈性加密班次，一班接一班疏運掃墓人潮，讓民眾能在最短的時間內抵達目的地。
明天是清明節正日，也是台北市掃墓公車行駛的最後一天，墓區道路出入口仍會進行交通管制，籲請民眾多利用大眾運輸工具轉乘免費的掃墓公車上山，省時又便利。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言