北市掃墓公車7天疏運逾55萬人次 請把握最後一天搭公車掃墓

今天是清明連假第四天，也是台北市掃墓公車行駛的第七天，延續昨日的好天氣，首都、臺北與大都會客運共派出133輛掃墓公車，五條路線共疏運80,590人次，其中木柵線40,051人次、南港線12,424人次、崇德線12,582人次、陽明山線13,966人次、軍人公墓線1,567人次，累計七天已疏運55萬餘人次。

台北市掃墓公車迄今已行駛七天，受到防疫措施逐漸開放，走向疫後正常生活，單日疏運人次較去年同期都有成長，掃墓公車視現場客況彈性加密班次，一班接一班疏運掃墓人潮，讓民眾能在最短的時間內抵達目的地。