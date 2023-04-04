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北市掃墓公車7天疏運逾55萬人次 請把握最後一天搭公車掃墓

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
掃墓公車一班接一班疏運人潮(富德靈骨樓)。首都客運集團提供
掃墓公車一班接一班疏運人潮(富德靈骨樓)。首都客運集團提供

今天是清明連假第四天，也是台北市掃墓公車行駛的第七天，延續昨日的好天氣，首都、臺北與大都會客運共派出133輛掃墓公車，五條路線共疏運80,590人次，其中木柵線40,051人次、南港線12,424人次、崇德線12,582人次、陽明山線13,966人次、軍人公墓線1,567人次，累計七天已疏運55萬餘人次。

台北市掃墓公車迄今已行駛七天，受到防疫措施逐漸開放，走向疫後正常生活，單日疏運人次較去年同期都有成長，掃墓公車視現場客況彈性加密班次，一班接一班疏運掃墓人潮，讓民眾能在最短的時間內抵達目的地。

明天是清明節正日，也是台北市掃墓公車行駛的最後一天，墓區道路出入口仍會進行交通管制，籲請民眾多利用大眾運輸工具轉乘免費的掃墓公車上山，省時又便利。

現場人員向車內乘客揮手打招呼(陽明山線)。首都客運集團提供
現場人員向車內乘客揮手打招呼(陽明山線)。首都客運集團提供

公車 陽明山

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