外資得以台股作為境外投資活動擔保品 9月25日起實施

金融監督管理委員會發布新令，開放境外華僑及外國人得以台股作為境外投資活動擔保品，不受華僑及外國人投資證券管理辦法第21條第3款限制，以吸引國際資金持續參與台灣資本市場。證交所配合主管機關政策增訂「華僑及外國人以國內有價證券作為境外投資活動擔保品操作辦法」，2023年9月25日實施。

證交所表示，境外外國機構投資人(擔保品提供者)基於中華民國境外投資活動，需向另一境外外國機構投資人(擔保品收受者)交付擔保品，得以上市櫃信用交易標的股票作為擔保品，由境外擔保品管理者負責管理，並委由在台之擔保品保管機構代為保管及處分擔保品。

證交所落實主管機關「資本市場藍圖」願景，營造公平效率、創新開放、多元化及國際化的資本市場，開放外資以台股作為擔保品，有助吸引外資持續持有台股，提高市場國際能見度，證交所全力配合規劃相關作業流程及系統開發，未來將持續推動活絡股市措施，期能吸引更多資金投入我國資本市場，增進經濟成長動能。