「上市櫃藏鏡人現形條款」出爐！持股5%需申報 最高罰600萬

財委會在下周四（4月6日）將進行「證券交易法」第43條之1、第178條之1、第183條修正草案審查，修正重點今（31）日出爐，大量持股申報及公告門檻由現行10%降到5%，此外，證券相關事業內控不佳或財、業務疏失，最高罰鍰也將由480萬元拉高到600萬元，被外界稱為「上市櫃藏鏡人現形條款」。

金管會主委黃天牧下周四將列席立法院財政委員會議並備質詢，主要為使公司股權重大異動資訊可即時並充分公開，修正草案將大量持股申報，及公告門檻由現行10%下調為5%，並給予1年緩衝期，明定修正條文自公布後1年施行。

金管會指出，本次修正持股申報及公告門檻的預期效益，將與國際接軌，深化公司治理，並提升資訊透明度及強化對證券中介機構之監理，有助健全資本市場發展及保障投資人權益。

之所以被稱為藏鏡人現形條款，主要是過往市場派經常悄悄買進上市櫃公司持股，直到10%才被發現，讓許多公司派來不及反應，尤其是對公司經營權所有人持股偏低的公司不利，未來修法後，10%下調為5%，上市櫃藏鏡人被迫提早現形浮上檯面。