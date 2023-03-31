除息議題加溫 11檔股票殖利率逾10%受關注

雖然美國聯準會（Fed）升息步調可能趨緩，但進入第2季的高殖利率題材仍會持續發燒，投資專家們說，台股第2季面臨挑戰仍大，高殖利率股仍是防禦最佳標的，現金殖利率超過10%的長榮（2603）、陽明（2609）、台驊投控（2636）、中菲行（5609）、嘉威（3557）、泰博（4736）、岳豐（6220）等股值得注意。

永豐投顧表示，4月開始逐漸進入除息旺季，加上多場法說會、股東常會，除息議題勢必是股市焦點。根據Bloomberg數據，台股未來12個月的股息殖利率在4.5%以上，優於全球主要股市，而經過一年多的空頭，有領息投資需求的法人必須在最後期限出手，可望拉動高殖利率的大型股。

以3月31日收盤計算，現金殖利率超過10%者有：長榮、陽明、台驊投控、中菲行、嘉威、泰博、岳豐、永信建（5508）、關中（8941）、皇翔（2545）及慧洋-KY（2637），航運股拜2022年獲利之賜，配發的股利不少而拉高現金殖利率。

凱基投顧董事長朱晏民說，還是保守看待第2季行情，因對比去年同期的高基期，公布的第1季財報有亮麗成績者不多，加以第1季上漲近2千點，續漲空間應屬有限，可偏多的類股以去庫存情況較明朗的面板、板卡及被動元件之外，高殖利率股還是較具防禦性，但還是要注意該產業未來營運展望。

第一金（2892）投顧董事長陳奕光說，壽險等機構法人在第1季買進許多高殖利率股之後，應該會在除息前偏多操作，拉高除息價格，短線還是具表現空間，但除息後的走勢就要看該產業景氣的狀況而定。法人機構展望航運業雖較為保守，但股價滑落更拉高殖利率空間，所以，低檔還是有高股息ETF等法人買盤承接。

陳奕光說，上市櫃公司發布去年財報後，股利發放的利多也陸續明朗，錯過第一波漲勢的投資人可靜待除息前，可能發動的第二波除息攻勢，伺機介入高殖利率股採短線操作。

永豐投顧則表示，以航運股殖利率排名前面，但今年面對景氣大幅衰弱，要留意變數太多。其餘的電子、生技或是傳產製造業，雖然正面對景氣循環低谷，結果是景氣高峰的配息與谷底的股價將股息殖利率推上高峰，正是獲取高股息與逆周期的投資機會。