快訊

信義區咖啡店倒了又開「汰換率超高」 網揭1關鍵：創業人首選

豔星改寫美政壇史！川普遭起訴 她親吐「那一夜」：最不怎麼樣的體驗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

除息議題加溫 11檔股票殖利率逾10%受關注

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。記者林澔一／攝影
台股示意圖。記者林澔一／攝影

雖然美國聯準會（Fed）升息步調可能趨緩，但進入第2季的高殖利率題材仍會持續發燒，投資專家們說，台股第2季面臨挑戰仍大，高殖利率股仍是防禦最佳標的，現金殖利率超過10%的長榮（2603）、陽明（2609）、台驊投控（2636）、中菲行（5609）、嘉威（3557）、泰博（4736）、岳豐（6220）等股值得注意。

永豐投顧表示，4月開始逐漸進入除息旺季，加上多場法說會、股東常會，除息議題勢必是股市焦點。根據Bloomberg數據，台股未來12個月的股息殖利率在4.5%以上，優於全球主要股市，而經過一年多的空頭，有領息投資需求的法人必須在最後期限出手，可望拉動高殖利率的大型股。

以3月31日收盤計算，現金殖利率超過10%者有：長榮、陽明、台驊投控、中菲行、嘉威、泰博、岳豐、永信建（5508）、關中（8941）、皇翔（2545）及慧洋-KY（2637），航運股拜2022年獲利之賜，配發的股利不少而拉高現金殖利率。

凱基投顧董事長朱晏民說，還是保守看待第2季行情，因對比去年同期的高基期，公布的第1季財報有亮麗成績者不多，加以第1季上漲近2千點，續漲空間應屬有限，可偏多的類股以去庫存情況較明朗的面板、板卡及被動元件之外，高殖利率股還是較具防禦性，但還是要注意該產業未來營運展望。

第一金（2892）投顧董事長陳奕光說，壽險等機構法人在第1季買進許多高殖利率股之後，應該會在除息前偏多操作，拉高除息價格，短線還是具表現空間，但除息後的走勢就要看該產業景氣的狀況而定。法人機構展望航運業雖較為保守，但股價滑落更拉高殖利率空間，所以，低檔還是有高股息ETF等法人買盤承接。

陳奕光說，上市櫃公司發布去年財報後，股利發放的利多也陸續明朗，錯過第一波漲勢的投資人可靜待除息前，可能發動的第二波除息攻勢，伺機介入高殖利率股採短線操作。

永豐投顧則表示，以航運股殖利率排名前面，但今年面對景氣大幅衰弱，要留意變數太多。其餘的電子、生技或是傳產製造業，雖然正面對景氣循環低谷，結果是景氣高峰的配息與谷底的股價將股息殖利率推上高峰，正是獲取高股息與逆周期的投資機會。

高殖利率 除息 高股息 台股 長榮 台驊 陽明

延伸閱讀

00878配息肯定會縮水…因金融股所致！專家：別糾結更要關注「這事」

王品帶頭漲 餐飲股漲勢再起 這三檔高價餐飲明日除息

00878別無腦定期定額存股了…會侵蝕收益！ 專家估算：配息恐降30％

存股就選高股息、殖利率標的準沒錯？ 專家：穩定配發但沒成長就代表縮水

相關新聞

「上市櫃藏鏡人現形條款」出爐！持股5%需申報 最高罰600萬

財委會在下周四（4月6日）將進行「證券交易法」第43條之1、第178條之1、第183條修正草案審查，修正重點今（31）日...

除息議題加溫 11檔股票殖利率逾10%受關注

雖然美國聯準會（Fed）升息步調可能趨緩，但進入第2季的高殖利率題材仍會持續發燒，投資專家們說，台股第2季面臨挑戰仍大，...

台股首季上漲1730點 法人估節後進入區間高檔盤整格局

清明連假前，台股本周投資情緒明顯轉趨保守，今（31）日收在15,868.06點，上漲18.63點，月線連三紅，上漲364...

外資買超119.17億元 買超這十檔最多

台股今（31）日收在15,868.06點，上漲18.63點，三大法人同步買超，尤以外資買超119.17億元最多，統計外資...

搶在連假前上傳財報 清明節後如興有望恢復交易

老牌牛仔褲廠如興（4414）因為未能如期繳交財報，自去年8月18日停止交易迄今。不過今（31）日傍晚，如興公告已向董事會...

國安基金會退場嗎？4月13日將召開例會 此次進場已175天

國安基金去年7月進場護盤，至今175天個交易日，國安基金例會將於4月13日召開，並於會後公布最新財報。官員表示，本次例會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦