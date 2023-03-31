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記憶體投資價值浮現 歐系外資調高南亞科評等及目標價

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今（31）日收15,868.06點，上漲18.63點，記憶體是多頭強勢指標，歐系外資最新報告認為在DRAM庫存和定價見頂的情況下，記憶體股價投資價值浮現，調高南亞科（2408）評等及目標價，由中立調高至優於大盤表現，目標價由48.3元調高至80元。

全球記憶體晶片龍頭南韓三星電子傳出有意改變先前「堅決不減產」的態度，考慮開始著手減產，業界認為將成為拯救DRAM與NAND最關鍵行動；此外，美光預估本季營收37億美元加減2億美元，雖然將比一年前大減近60%，但符合分析師平均預估的37億美元。

美光表示，客戶庫存情況好轉，預期供需平衡將逐步改善；市場則是寄望記憶體晶片產業已度過最艱難時期。

歐系外資最新報告呼應庫存下降的情況，預估DRAM價格將可在今年第4季穩定，主要就是因為第2季庫存下降和減產。

歐系外資表示，美光調整產能利用率，且減少資本支出，與三星、海力士降低生產目標，讓供需更接近的做法一樣；隨著庫存見頂及供需的改善，股價在底部的投資價值浮現。

歐系外資調高南亞科評等至優於大盤表現，目標價由48.3元調高至80元；南亞科今日開高走高，終場收在66.5元，上漲2.6元，漲幅4.06%。

南亞科

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