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清明節後會不會變盤 法人看法不同

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今（31）日是3月及第1季最後一個交易日，且將有清明節的連續假期，大盤指數雖一度拉升至15,951.8點，企圖挑戰再叩關萬六大關；不過，在市場觀望心態仍強下，壓抑大盤漲勢；法人對清明節後是否變盤看法略有不同，但點出政府四大支持產業、軍工股、季報佳、強勢族群仍是可以布局的重點，也有法人建議，操作上「選小不選大」。

台股今日以15,874.18點開出，上漲24.76點，一度衝達15,951.8點，上漲102.37點，距16,000點僅差48.2點，但市場氣氛趨於觀望，上攻動能不足下，壓抑指數漲勢，法人認為，昨日及今日的台股主要是受到清明節連續假期效應的影響，至於節後是否變盤？法人看法略有不同。

證券分析師張陳浩表示，台股今日在沒有特別的好消息，加上買盤力道觀望，影響大盤的表現，至於清明節後會不會變盤？他則是認為，以這波OTC的強勢表現來看，如果美股沒有太大的變數，應沒有所謂的變盤說法，加上進入股東會旺季，融券回補，及各產業庫存消化較預期快等因素，可望吸引在連假前賣出的投資人回頭買進。

張陳浩說，近期不少公司在股創高後拉回整理，股價呈現震盪，主要是換手操作所造成，因此，在布局的標的上，包括政府四大支持產業，電動車、綠能相關的力及儲能等、網通、生技，都值得留意，操作上，等拉回買不追高。

張陳浩認為，另外還有一個關注的族群則是軍工股，例如雷虎（8033）、八貫（1342）及可望恢復信用交易的系統電（5309）等，他說，雷虎目前正處於處置期，等處置期結束仍有機會再攻，系統電每股淨值回升，預計4月中可恢復信用交易。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，根據過往統計，清明節後的5~10天上漲機率約5成，上漲機會較小，加上總統出訪的可能影響，及清明節後的不確定因素，台股上檔反壓較大，是有可能出現變盤。

簡伯儀認為，由於OTC表現較強，不占權值的股票較看好，在操作上，「選小不選大」，布局標的可以留意季報佳、具題材股、強勢族群例如記憶體及生技股等。

清明節 台股 變盤

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