如何判斷續抱股？台新黃文清：可參考這兩點

今日台股盤中創高今年最高15,951點，午盤前漲跌收斂出現拉回，上漲39點、漲幅0.25%。盤中許多近期強勢股出現漲多拉回，其中東元（1504）、廣積（8050）、盤中下跌逾2%，毅嘉（2402）、大亞（1609）、品安（8088）盤中下跌逾1％。

台新投顧副總黃文清指出，目前維持強勢的族群中，基本面良好的股票，或是中長線基本面趨勢還是向上的，可以考慮持股續抱，而漲多高檔爆量的股票容易收黑，則須留意可能會回檔整理，可進行調節，而基本面不佳，但股價已漲一段的股票，也可考慮在長假前減碼。

展望第2季，黃文清表示，相對看好先進半導體、AI的長線趨勢，而金融股，原物料則已經跌深了也可以留意，可採中長線布局。