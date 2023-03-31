證交所：「疫後復甦展望」主題式業績發表會 4月11日起陸續登場

臺灣證券交易所與永豐金證券將於4月11日至4月13日共同舉辦「疫後復甦展望」主題式業績發表會，邀請五家上市公司，深入剖析產業及景氣最新動態與發展，透過聚焦疫後產業復甦情形，展現觀光、運動休閒、半導體及風電等各產業之競爭優勢，並提升上市公司資訊透明度，另邀請中華經濟研究院就疫後內需產業轉型、挑戰與投資機會議題進行專題演講。

隨著全球疫情趨緩及各項防疫措施持續放寬，證交所繼去年第4季辦理「休閒運動產業」及「疫後解封」主題式業績發表會後，這次攜手永豐金證券以疫後復甦展望為主題，邀請上市公司參與業績發表會，與會公司包括雲品（2748）、雄獅（2731）、桂盟（5306）、晶心科（6533）及永冠-KY（1589），與投資人分享近期公司財務業務情形。

證交所為提升上市公司財務、業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息管道，持續鼓勵上市公司自行辦理或受邀參加實體或線上法人說明會，另自2023年起上市公司每年須擇一場次就受邀參加的法人說明會申報會議影音資訊，且於申報上傳之中英文簡報檔中詳實說明會議簡報之相關財務業務資訊，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。

這次主題式業績發表會及產業講座相關詳細資訊，請至證交所網站選擇「公告/活動-活動訊息」頁籤，查詢活動最新訊息。這次活動開放現場或線上參與，現場每場次限50人，投資人可透過本公司WebPro影音傳播網(https://webpro.twse.com.tw)收看即時轉播。