3/31【早晨財經速解讀】 多頭大反撲 大空頭Micheal Burry認輸!贏了通膨戰 將迎衰退關？

美國股市周四（30日）收盤上漲，儘管聯準會官員重申對抗通膨的決心，但科技股延續近期強勁走勢，不過，銀行股走跌，限縮了美股漲勢。

道瓊工業指數30日收盤上漲141.43點，漲幅0.43%，至32,859.03點；標普500指數漲23.02點，漲幅0.57%，至4,050.83點；那斯達克指數漲87.24點，漲幅0.73%，至12,013.47點。

費城半導體指數勁揚1.6%至3,208.26點，創下近一年來最高水準。

標普500指數科技股上漲1.1%，是貢獻大盤漲勢的主力因素。半導體股周三的強勁漲勢是由於對晶片銷售的低迷期已經結束的樂觀情緒帶動。

美國地區銀行股下跌，因為拜登政府提出在無需國會立法的情況下制定更嚴格的規則，以加強對中型銀行的監管。擬議的調整包括恢復對資產規模在1,000億美元至2,500億美元之間的銀行的監管措施例如如流動性規定、更嚴格壓力測試和所謂的「生前遺囑」（living wills）。

KBW地區銀行指數收盤跌2%，標普500金融指數跌0.3%，是當天標普500指數中唯一走低的類股。

Cresset Capital的首席投資官Jack Ablin表示：「科技可能是與金融業相距最遠的行業，因此出現了遠離金融業的類股輪動。」

本月稍早，隨著兩家美國地區貸款機構的倒閉，銀行業的動盪引發了對更廣泛的金融危機的擔憂。

投資人仍在等待周五公布的2月個人消費支出（PCE）物價指數，此前1月的數據顯示消費者支出大幅加速。

三位聯準會官員周四對進一步升息以降低高通膨持開放態度，其中兩位指出銀行業的問題可能對經濟產生足夠的阻力。聯邦資金利率期貨交易人士目前認為聯準會5月2-3日會議上升息1碼的可能性為55%。

在美國上市的阿里巴巴股價大漲3.5%，因為有報導傳出阿里巴巴地物流部門已經開始與銀行為其在香港的首次公開發行（IPO）做準備，而京東股價跳漲了7.8%，因其計劃分拆房地產基礎設施部門。