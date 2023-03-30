台股收漲79.67點 三大法人買超131.52億元

時間過得真快，二○二三年才感覺剛開始，但第一季已經結束了，今年金融市場依舊充滿不安與變數，例如，Fed在三月二十二日完成一碼升息，假如從去年三月十六日起算，在短短一年左右的時間，Fed升息九次，共計升十九碼，這是暴力升息的極致表現。

2023-03-30 14:15