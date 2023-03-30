台股收漲79.67點 三大法人買超131.52億元
台股今（30）日開高，盤面上由電子股走強領軍多頭上攻，但觀光股等傳產股及金融股下跌，壓抑大盤漲勢，終場收在15,849.43點，上漲79.67點，成交量1,841.28億元；三大法人買超131.52億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超105.72億元，投信賣超2.12億元，自營商買超（合計）27.92億元，其中自營商（自行買賣）買超13.14億元，自營商（避險）買超14.78億元。
台股早盤以15,824.65點開出，盤中最高曾拉升至15,885.21點，低點則為15,791.75點，電子股為多頭指標，半導體、電腦週邊、電子組件等類股表現相對強勢，但是先前強勢的觀光股下跌，指數終場以15,849.43點作收，漲幅0.51%，收復5日線。
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