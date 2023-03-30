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美光大漲帶動 記憶體迎來買盤 這檔飆上歷史天價

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

美光財報及展望公布，預估本季營收符合預期，且預期客戶庫存情況好轉，預期供需平衡將逐步改善，推升股價大漲，台股相關記體族群也受到激勵，買盤搶進下，從製造到模組廠今（30）日展現強勢，宜鼎（5289）衝上漲停323元鎖死，創下歷史天價。

美光（Micron）截至3月2日的上季財報，營收36.9億美元，年減53%至，調整後每股虧損1.91美元，預估本季營收37億美元加減2億美元，雖然將比一年前大減近60%，但符合分析師平均預估的37億美元。

美光表示客戶庫存情況好轉，預期供需平衡將逐步改善；由於過剩問題仍然困擾晶片產業，美光預期本季營收將出現2001年來最大衰退情況，獲利預估方面，預期本季不計特定項目後每股虧損1.58美元，其中包含5億美元庫存減值相關的每股虧損0.45美元。

美光預期，客戶庫存情況好轉，預期供需平衡將逐步改善，市場則是寄望記憶體晶片產業已度過最艱難時期，台廠包括南亞科（2408）、華邦電（2344）、威剛（3260）、鈺創（5351）等營運可望迎來復甦。

美光為記憶體產業指標廠之一，所釋出的展望可視為景氣榮估的重要風向，29日股價上漲逾7%，帶動台股記憶體族群今日表現強勢；宜鼎、品安（8088）盤中亮燈漲停，南亞科漲幅逾半根停板，鈺創、晶豪科（3006）、華邦電、威剛、十銓（4967）等同步大漲。

宜鼎具有記憶體迎來產業復甦及AI題材的雙重激勵，早盤以305元開出，股價開高走高衝上漲停323元，漲停及市價買單超過千張，寫下歷史新高價；南亞科以65元開高後一度拉升至65.3元，創下去年6月以來的高點，盤中漲幅逾半根停板；十銓以67.1元開出，一度拉升至70.3元，創下去年8月以來的高點。

美光 南亞科

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