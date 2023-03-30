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信邦多角化布局開花結果 股價飆上歷史天價

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

信邦（3023）去年每股純益12.22元，擬配發現金股利8.5元，配息率69.56%，信邦以高附加價值的連接線模組整合為發展方向，深耕五大產業，多角化布局開花結果，推升股價衝高，今（30）日一度拉升至351元，創下歷史天價。

信邦近幾年深耕的產品包含五大產業(MAGIC)的應用，包括健康照護、汽車及航空、綠能、工業應用、及通訊相關領域；未來將朝向更國際化(international)、產品朝向智能化(intelligent)應用、開發新的整合性(integration)產品為目標，由MAGIC進階到iMAGIC＋。

信邦去年稅後純益28.81億元，年增23.55%，每股純益12.22元；累計今年前2個月合併營收56.15億元，年增25.09%，今年成長目標二位數。

台股今日開高，信邦以328.5元開出，一度拉升至351元，創下歷史新高價，盤中漲幅逾6%；信邦飆新高之外，另一檔連接器股嘉澤（3533）今日也是開高走高，一度衝達956元，再刷新歷史新高紀錄。

信邦 每股純益 台股

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