嘉澤盤中再飆天價 現增新股中籤率0.15%、報酬率逾4成
嘉澤（3533）去年稅後純益64.06億元，創歷年新高，每股純益58.7元，近期股價直往上衝高，今（30）日開高走高，一度衝達956元，再刷新歷史新高紀錄；現增新股也在今日抽籤，合格總件數達19.45萬信，中籤率0.15%，中籤報酬率超過4成。
市場看好嘉澤具有挑戰千金的機會，現金增資公開申購張數僅298張，每股660元，抽籤成本高達66萬元，但吸引投資人搶抽，總合格信數達19萬4,536張，中籤率0.15%，增資新股預計4月12日上市，若以今日盤中高價來推算，中籤者可望賺進29.6萬元。
上櫃股杏昌增資新股也在今日抽籤，每股125元，合格總件數15萬9,399張，中籤率0.21%，預估中籤報酬率超過1成。
嘉澤去年第4季稅後純益16.05億元，季減15.9%，年增59.8%，單季每股純益13.53元，去年全年稅後純益64.06億元，創歷年新高，年增84.5%，每股純益58.7元，遠優於2021年的33.32元；董事會通過擬配發26元現金股利，配發率44.2%。
嘉澤表示，因目前還在伺服器庫存調整期，預估今年第1季營收將是全年低潮，但將會逐季走高，2024~2025年包括桌機與伺服器處理器都將推出新產品，將帶動產品量價同步走揚。
嘉澤股價持續往上衝高，今日以932元開出，一度拉升至956元，再創歷史天價盤中漲幅逾2%。
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