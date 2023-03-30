快訊

海上漂20具浮屍「有9名台灣人」 林右昌揭死因

內科驚見小貨車販售「3元即期蛋」 眾人不買單喊抵制：再囤啊

直播／六福村改口稱東非狒狒「是我們的」 10：30開記者會說明

嘉澤盤中再飆天價 現增新股中籤率0.15%、報酬率逾4成

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

嘉澤（3533）去年稅後純益64.06億元，創歷年新高，每股純益58.7元，近期股價直往上衝高，今（30）日開高走高，一度衝達956元，再刷新歷史新高紀錄；現增新股也在今日抽籤，合格總件數達19.45萬信，中籤率0.15%，中籤報酬率超過4成。

市場看好嘉澤具有挑戰千金的機會，現金增資公開申購張數僅298張，每股660元，抽籤成本高達66萬元，但吸引投資人搶抽，總合格信數達19萬4,536張，中籤率0.15%，增資新股預計4月12日上市，若以今日盤中高價來推算，中籤者可望賺進29.6萬元。

上櫃股杏昌增資新股也在今日抽籤，每股125元，合格總件數15萬9,399張，中籤率0.21%，預估中籤報酬率超過1成。

嘉澤去年第4季稅後純益16.05億元，季減15.9%，年增59.8%，單季每股純益13.53元，去年全年稅後純益64.06億元，創歷年新高，年增84.5%，每股純益58.7元，遠優於2021年的33.32元；董事會通過擬配發26元現金股利，配發率44.2%。

嘉澤表示，因目前還在伺服器庫存調整期，預估今年第1季營收將是全年低潮，但將會逐季走高，2024~2025年包括桌機與伺服器處理器都將推出新產品，將帶動產品量價同步走揚。

嘉澤股價持續往上衝高，今日以932元開出，一度拉升至956元，再創歷史天價盤中漲幅逾2%。

嘉澤 增資

延伸閱讀

嘉澤現增申購起跑 抽籤中了賺快23萬！價差誘人想上車？銀彈得準備這麼多

嘉澤2022年EPS 58.7元、創歷史新高 擬配26元現金股利

苗市廚餘示範農場中籤率約七成五 婦人開心不擔心菜貴

3檔新股紅包一次看 這檔抽中可望現賺6.45萬

相關新聞

3/30【早晨財經速解讀】清明變盤 現金為王?那指入牛市 日本GDP又掉一名?

美國股市周三創下近兩周來最大漲幅，科技股在市場樂觀信心的推動下急拉一波行情，美光科技業績展望優於預期，英特爾也因新產品利多而大漲。

華南儲祥生：用兩點來判斷 這些股票可續抱過長假

即將進入連五日長假，市場陷入擔憂情緒，華南投顧董事長儲祥生表示，要判斷長假之前的續抱股，需從持股比例以及量價漲勢來考量。

美股收紅 台股早盤漲逾百點站上五日線 台積電開漲6元

周四（30日）美股四大指數收盤全數收漲，費半指數漲幅逾3％，帶動台股上漲54.89點，以15,824.65點開盤，大盤站...

兩大利空襲擊八方雲集 股價跳水早盤一度跌停

八方雲集（2753）昨日召開法說會，釋出兩大利空，包括台灣近期毛豬價格飆漲，侵蝕毛利率表現，以及公司原預期2023年美國...

網友心疼狒狒喊抵制 六福股價被打臉

全民在追逐東非狒狒流浪18天後，結局卻是捕捉時慘遭獵槍打傷離開了，讓大家好難過。昨日六福村終於承認狒狒是自家的，網友氣炸...

費半漲逾3% 法人：台股長假前能否連動待觀察

美股主要指數收紅，與台股連動關係高的費半指數上漲逾3.2%，法人認為，台股即將進入長假前，投資人觀望，能否與美股連動有好...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦