兩大利空襲擊八方雲集 股價跳水早盤一度跌停

八方雲集（2753）昨日召開法說會，釋出兩大利空，包括台灣近期毛豬價格飆漲，侵蝕毛利率表現，以及公司原預期2023年美國展店數將達10家，因申請進度影響遞延展店速度，下修美國2023年店數至8家。法人認為，豬價上漲的影響將延續至今年第3季，不利台灣地區毛利率表現，加上美國展店不如預期，下修八方雲集今年營收成長與毛利率預估。

八方雲集今日股價受到法說會利空影響，早盤跳空下跌，一度來到跌停價位191.5元，並在跌停價位開開關關。

八方雲集董事長林欣怡昨日在法說會上表示，今年的營運重點還是會在展店計畫的持續進行，各區各品牌會以雙位數營收成長為目標。不過，2023年疫情雖然已漸入尾聲，但俄烏戰爭引起全球性通膨相當嚴重，原物料的飆漲尤其是肉類如雞肉、豬肉和雞蛋漲翻天，去年每百公斤的毛豬價格在7600元，今年已經突破9000元，漲幅超過20%。豬肉占了產銷成本的四成以上，用量相當大，總部也因此受到影響。也因此2月時八方雲集有做末端售價的調漲。

但林欣怡也強調，近期原物料雖持續攀升，使獲利受影響，但沒有進一步的調漲計畫，原因是農產品有周期性起伏，且八方雲集畢竟鎖定的是庶民經濟市場，希望能同時照顧到消費者與加盟主。

法人表示，飼料價格上漲，使得台灣豬價漲幅超過二成，而第2季到第3季豬隻供應恐將更為吃緊，將使毛豬價格下跌不易，而八方雲集已在2月調漲過售價，短期內再漲價機率不高，因此推估豬價上漲將侵蝕八方雲集台灣前三季毛利率三到五個百分點。

此外，八方雲集今年海外拓點以美國加州為主，該市場毛利率優於台灣與香港，不過，因申請程序進度影響，公司下修今年展店目標，由年底開到10間店下修至8家店。但就中長期來看，公司持續看好未來美國的發展，有意規劃在當地擴建新中央工廠，並於2024年底開放加盟。

林欣怡也提到台灣區各品牌發展狀況，以八方雲集品牌來說，將持續進行改裝，維持1000家分店的店數。改裝的店導入智能設備，包含智能煎台、自動升降煮麵機、以利品質保持穩定，並能節約人力成本。此外，第2季將會推出調理包新產品，包含多款麵類，以提升1000門店營收。另，今年香港將開出二家梁社漢排骨店，在香港的55家八方雲集門市也會持續進行改裝。