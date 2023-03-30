美股收紅 台股早盤漲逾百點站上五日線 台積電開漲6元

周四（30日）美股四大指數收盤全數收漲，費半指數漲幅逾3％，帶動台股上漲54.89點，以15,824.65點開盤，大盤站回五日線，創近三日新高，早盤一度漲逾百點，至15,885.21點。台積電（2330）開盤上漲6元，開在536元。

統一投顧表示，台股今日有機會站回均線之上，走出本周表現疲軟的窘境，過去兩日台股皆有醞釀往上攻的態勢，但都開高走低，從台股大盤的外資買賣超可看出，本周外資偏多，強勢股重挫的籌碼也沒有很明顯出貨的跡象，預期今明兩日結帳賣壓情況會降低，若大盤指數今日有機會站回均線之上，很多股票就有機會表現，看法維持可偏多操作。

群益投顧表示，預期盤面維持橫盤待變，個股輪動快速，具題材性的中小型股，續四處點火，個別題材股則強守技術面應對。

周三(29日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲323.35點、漲幅1%，那斯達克指數上漲1.79%，標準500指數上漲1.42%，費半指數上漲3.27%。

群益投顧表示，美國國會銀行倒閉聽證會來到第二天，銀行業動盪有所緩解，美光公布財報，釋出半導體庫存落底訊息，美光、英特爾飆漲，帶領費半指數大漲，四大指數收漲，台股ADR部分，台積電上漲2.15%，聯電跌0.12%。

三大法人周三集中市場合計買超87.8億元：外資及陸資(不含外資自營商)買超98.2億元，投信賣超4.9億元，自營商(自行買賣)賣超13.1億元，自營商(避險)買超7.6億元。

統一期貨表示，外資在連兩日小幅賣超後，本日轉為買超，期貨同步加碼，投信與自營則小幅賣超，法人對後續看法分歧，而外資則在指數回檔位置再次加碼，且幅度超九十億元，顯示仍看好台股第二季後市發展。

在選擇權未平倉部分，4月份第1週的買權最大未平倉位於16,000點，而賣權維持在15,600點的位置，顯示市場認為短線仍在盤整區間內，短期變動不大。

以目前走勢觀察，由於目前市場觀望氣氛較為濃厚，使得台指期的盤勢於五日線與月線之間震盪整理，整體來看多方買盤追價的意願並不高，因此短線上盤勢持續震盪整理的機會較大，操作上需留追高的風險。