3/30【早晨財經速解讀】清明變盤 現金為王?那指入牛市 日本GDP又掉一名?

美國股市周三創下近兩周來最大漲幅，科技股在市場樂觀信心的推動下急拉一波行情，美光科技業績展望優於預期，英特爾也因新產品利多而大漲。

標普500指數上漲56.54點，漲幅1.4%，收在4,027.81點。道瓊工業指數上漲323.35點，漲幅1%，收在32,717.6點。科技股集中的那斯達克綜合指數漲210.16點，漲幅1.8%，至11,926.24點。

那斯達克100指數勁揚1.9%，從去年12月尾觸及的低點上漲了逾20%，邁入牛市，

標普500指數重返4,000點上方。投資人消化了聯準會（Fed）官員的最新表態，並準備迎接核心PCE數據以獲取有關銀行業危機後Fed升息路徑可能如何變化的最新線索。

在發生一連串銀行倒閉和收購事件後，沒新消息對股票來說似乎就是好消息。瑞銀集團(UBS Group AG, UBS)在美國上市的股票大漲4.3%。該銀行表示，安思傑（Sergio Ermotti）將回歸瑞銀擔任執行長。瑞銀行在瑞士上市的股票也走高。

First Republic Bank的股價大漲5.6%。這家處於困境的美國地區性銀行因其與最近倒閉同行的相似性而一直面臨壓力。

科技股和其他成長型股票幫助推動周三股市上漲，此類股票通常會受益於經濟前景改善，因為投資人對長期利潤抱有憧憬。美光科技大漲7.2%。該公司說半導體業基本面正在改善。

英特爾（Intel）大漲7.6%，該公司宣布新的伺服器會比預期更早上市。

蘋果（Apple）和微軟各漲2%和1.9%。

美國10年期公債殖利率從周二的3.566%小幅下降至3.565%。

加拿大皇家銀行的股票分析師Lori Calvasina在一份報告中寫道，「標普500指數科技股價位還有上升空間，而每股純益和營收調整略也已經微轉向正面」， 「當下對股市最重要的信號之一是銀行股自身的表現，而他們也在努力站穩腳跟。」

交換合約交易員目前預料Fed下次會議升息25個基點的機率約為50%，且之後準備放寬政策，但貝萊德在內的一些機構並不認同。

與此同時，美國金融監管官員周二勾勒出可能是幾十年來最大規模的銀行業監管改革藍圖。周三知情人士透露，面對近期銀行倒閉事件帶來的近230億美元成本，美國聯邦存款保險公司(FDIC)正在考慮讓國內幾家最大的銀行承擔比通常水平更高的占有率。

服裝零售商Lululemon Athletica飆漲12.7%。該公司上季獲利和本年度業績展望均優於預期。