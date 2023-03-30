金融業加碼台股 敲進300億

2月台股小漲1.6%，銀行、保險、證券大舉敲進逾300億元，成為台股穩盤力道，其中光壽險業就加碼台股126億元最多，若以3月至今台股續攻萬六大關來看，金融三業同享資本利得，有助未來潛在獲利。

壽險業者昨（29）日說，2月台股走揚、但約九成債券又重分類轉入AC列帳，業者僅先出脫部分有賺錢的股票，穩住2月獲利水準，使2月虧損縮小，並轉加碼價值浮現的個股，等待3月續攻的機會。

據統計金融三業（銀行、證券、保險業）國內外股票投資餘額是2兆9,506億元（市價列帳）、月增2.08%，其中壽險業加碼台股126億元、產險8億元，銀行120億元、券商56億元。

法人說，壽險業後市獲利優劣，需觀察三大指標，一、資本利得狀況，九成債券重分類後壓縮債券資本利得，股票部位則受經濟成長左右，目前來看，台股獲利空間較美股高。

二、避險費用，台美利差擴大拉高避險費用，金管會政策紅利有助減少避險費用，法人估可節省年化避險成本約0.2至0.3%，後市仍需關注避險費用變化，三、壽險業每年新錢及到期再投資部位估僅約一成，經常性收益率回升恐緩慢。

金管會公布2023年2月底金融三業持股債部位、及壽險業資金運用狀況。

2月底壽險業持有國內外股票部位達2兆1,724億元，其中抱台股部位1兆7,428億元，國外股票4,296億元；產險業國內外持股353億元，合計保險業持國內外股票部位2兆2,076億元。

以台股2月上漲1.56%估算，扣除市值上漲的實際數字，壽險業對台股加碼126億元，產險業也約加碼台股8億元；以國外股市來看，2月美國S&P 500指數下跌2.6%，以市值估算，壽險業也加碼國外股市50億元。

抱台股部位居多的銀行業，2月底市值攀升到6,768億元，以成本估算則是加碼台股120億元；券商台股水位也走揚到635億元、國外股票28億元。

以成本估算券商也加碼台股56億元、但減碼國外股市11億元，合計銀行、證券、保險業共加碼台股約310億元，國外股市約39億元，合計2月這波國內外股市約加碼近350億元。