統一投顧總經理廖婉婷：第2季短打二議題、布局四大族群

統一投顧展望第2季，上修2023年指數下緣至14,000點，可在第2季拉回找買點，看好AI、新能源及重電、電動車與充電樁及衛星航太等四大長線布局族群；第2季有短打議題為6,000元商機經濟學的餐飲、觀光，以及中國大陸拚經濟的鋼鐵、散裝等類股。

統一投顧總經理廖婉婷表示，ChatGPT開啟科技新話題，AI有感的應用成型，高速運算、透過AI智能運算及檢測提高製造業良率等，將使科技發展更快速。

廖婉婷表示，高利率引發的鬼故事已經上演，但美國及歐洲政府積極的救援，提供投資市場信心。高利率環境下，第2季不排除仍有其他銀行地雷、信貸問題等的鬼故事持續發生，但政府及央行態度將是關鍵。

雖存在供應鏈庫存過高，製造業低迷的景氣問題，但觀察近期中國大陸及台灣製造業PMI及領先指標，已有落底反彈跡象，搭配美國就業市場仍緊俏、消費動能穩健，超額儲蓄也尚未用罄，研判美國經濟仍有韌性。

隨大宗物資、油價報價回落，部分供給面問題解決，商品通膨在第2季將快速回落，預期Fed在第2季停止升息。依據過往經驗，美國聯準會(Fed)停止升息前一至三個月，股市會劇烈波動，但停止升息後到降息前 ，只要經濟沒出問題，股市上漲機率仍高。最新一次FOMC會議，Fed主席鮑爾雖然重提2023年不打算降息，但在3月23日FOMC會議中，也提及銀行危機可能造成的融資收緊的現象，透露下半年仍有採取預防性降息措施的機會，以舒緩流動性緊張氛圍。

統一投顧表示，過去一季企業獲利大幅下修，2023年整體企業獲利年增率(YoY)由-16%下修到-24.7%，因此4月中旬至5月財報公告季，將有財報不佳的利空測試；但觀察企業庫存，個人電腦、伺服器、記憶體的下游庫存已降至接近安全水位上緣，研判進入旺季備貨時的第3季，將重新啟動備貨補庫存行情，使製造業拉貨動能轉強，並讓台股下半年企業獲利YoY由負翻正。搭配事件分析法，禁空令解除、國安基金退場後股市漲跌幅分析，推算4月中~5月中台股有回檔的可能性。

惟政府大力救金融體系的態度、美國經濟仍有韌性、通膨數據回落、FED停止升息甚至有預防性降息的空間等，第2季的回檔將是新的重新布局機會。