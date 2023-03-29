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台股景氣持續藍燈逢低布局 把握一種氛圍下的三個機會

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股今（29）日收在15,769.76點，上漲68.28點。台股示意圖。記者侯永全／攝影
台股今（29）日收在15,769.76點，上漲68.28點。台股示意圖。記者侯永全／攝影

台股今（29）日收在15,769.76點，上漲68.28點，群益創新科技基金經理人黃俊斌表示，台股現在處於一種氛圍，三個機會，在政策方面，美中持續針對半導體技術進行競賽，美國加大制裁中國大陸的力道不停歇，除禁止關鍵半導體設備售往中國大陸，也禁制中國大陸先進製程發展，科技大廠分散風險的趨勢與氛圍越趨明顯。

他認為，三個機會分別是 AI (人工智慧)半導體供應鏈新契機、Consumer(消費性電子) 需求回溫轉機、EV (電動車)商機。此外，市場普遍預期今年上半年可望逐步解決庫存的問題，有機會迎接下半年的回補庫存之行情。

黃俊斌說，電動車相關的晶片需求則仍是持續維持成長且規格提升的態勢。另外ChatGPT上市也帶動人工智慧AI的需求成長，科技大廠爭相投入相關晶片的研發，整體有助半導體供應鏈成長。

黃俊斌指出，操作上建議逢低分批布局，看好的產業包含人工智慧(AI)、伺服器、電動車、高速傳輸，IC設計。下半年歐美需求復甦帶動台灣出口回升，加上近期政府普發6,000元現金提振內需，台灣景氣有望觸底反彈。

黃俊斌強調，儘管目前台灣景氣燈號續亮藍燈，但股市總是領先經濟表現，過往當景氣亮藍燈時進場台股，後續報酬表現亮眼，建議投資人可以逢低布局。

半導體 景氣燈號 台股

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