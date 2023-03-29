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美股收跌影響台股表現 華南儲祥生：這類股不適合追高

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
美股四大指數昨日收跌，台股大盤今日一度由黑翻紅，但午盤又下跌至15,691點、跌幅0.07%。圖/本報資料照片
美股四大指數昨日收跌，台股大盤今日一度由黑翻紅，但午盤又下跌至15,691點、跌幅0.07%。圖/本報資料照片

美股四大指數昨日收跌，台股大盤今日一度由黑翻紅，但午盤又下跌至15,691點、跌幅0.07%，華南投顧董事長儲祥生表示，台股走勢還是需關注美股表線，若是美股再持續向下走，表示從去年10月以來大的多頭開始在做明顯修正，投資人得小心，此外也須關注若外資持續賣超，台股持續走強的機會會較低。

儲祥生強調，儲能、軍工、IP與IC設計、重電等近期漲多的股票，不建議投資人追高，尤其是去年10月以來漲一倍多以上的股票，雖然許多為長線題材，但股價已經反應太多，本益比已拉高，需小心注意。

儲祥生說，由於此次放假天數較多，市場都會比較擔心，目前因為美股陷入整理格局，銀行事件可能還沒到一段落，許多銀行因為近期事件，影響其未來放貸的限制，在放款給企業的部分可能會更嚴格，對未來景氣也會有一定影響，加上很多美國大公司都在裁員，代表景氣比較差，因此需要注意美股接下來的走勢。

美股 台股 儲祥生

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