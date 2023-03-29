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法人看好EPS 45元 保瑞突破浩鼎障礙 早盤衝至770元

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
保瑞藥業董事長盛保熙。記者曾吉松攝影／報系資料照
保瑞藥業董事長盛保熙。記者曾吉松攝影／報系資料照

保瑞（6472）受惠胃食道逆流藥品外銷美國市場營看好，法人估計今年全年每股稅後純益（EPS）上看45元。受到利多消息激勵，保瑞今（29）日早盤股價一舉衝破浩鼎2016年所創造的755元障礙，早盤拉高至770元，成交量也突破4,000張以上。

保瑞今年營運持續噴發，董事長盛保熙表示，保瑞正積極透過資源所盤點，針對旗下公司進行最後適切的安排，拚能早日打造為全球前十大的CDMO和大型的銷售公司。

盛保熙表示，去年營收衝破百億元大關、EPS達18.52元，比預期快，針對股價站上700元大關，成為新科股王，盛保熙說，要做到生技市值第一，吸引國際藥廠和外資關注才有意義，目前專心本業發展。

保瑞去年下半年併購安成藥業，該公司總計有21張美國藥證，其中包含13張P4藥證與八張高門檻用藥藥證，目前有七件申請核准中、五件開發中，目標開發市場規模高達220億美元，並擁有美國通路90％涵蓋率。

保瑞今年2月公布每股盈餘（EPS）6.48元，年增499%，一個月賺贏去年第4季的5.38元。保瑞藥業2月獲利大幅提升的關鍵，主要是產品組合改變，子公司安成藥業的胃食道逆流用藥Dexlansoprazole DR Capsule，原本以授權學名藥（AG）方式於美國市場銷售，今年1月下旬起改以自有藥證，成為2022年美國首家上市的學名藥，因為自行生產銷售，不需再支付AG授權相關權利金及分潤，因此大幅拉升整體毛利率，推升獲利表現。

盛保熙表示，去年併購安成時，原本沒意料胃食道逆流藥品能這麼順利取得銷售佳績。法人表示，胃食道逆流藥品，今年從代理銷售轉為自行生產下，目前美國僅有一家原廠與安成、美時兩家學名藥廠上市，不僅尚未出現削價競爭，且安成藥市占率更以40％居冠，如果沒有第三家學名藥廠，預估光這個藥，今年就可貢獻保瑞EPS達15元。

保瑞 美國

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