3/29【早晨財經速解讀】各國央行拋售美債 2023迎來「黃金」時代?馬雲回來了 阿里ADR飆升14% 中概股再起飛?

科技股率美股三大指數周二下跌，受到債券殖利率所累，最近銀行業動盪消退，投資人關注焦點回到聯準會（Fed）進一步升息的威脅。

道瓊工業指數下跌37.83點，跌幅0.1%，報32,394.25點；標普500指數.SPX下跌6.26點，跌幅0.2%，至3,971.27點；那斯達克綜合指數下跌52.76點，跌幅0.5%，至11,716.08點。

聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德表示，持續適當的總經審慎政策可以遏制當前環境下的金融壓力，而適當的貨幣政策可繼續壓抑通膨壓力。貝萊德預測，Fed將繼續升息，認為市場對降息的押注是誤判。

美國10年期公債殖利率從周一的3.527%升至3.566%，而對利率敏感的2年期債券殖利率上漲至4.06%。

蘋果和微軟和其他科技股一起收跌，給標普500指數造成最大拖累。標普500科技股下跌0.5%，延續本周的跌勢，但本季仍大幅上漲。

蘋果和微軟各跌0.4%；超微（AMD）跌2.1%，Facebook母公司Meta Platforms 跌1.1%。

Wedbush Securities股票交易董事總經理Michael James說，「這是昨日科技股回落的延續，出現獲利了結，熱情正有所減弱」。

KBW區域銀行指數跌0.2%。第一公民銀行（First Citizen）微漲，上日飆升逾50%，當時這家銀行表示將收購矽谷銀行的存款和貸款。

嘉信理財集團跌1.8%；但本月投資人關注的焦點Zions Bancorp (ZION)則上漲2.1%，至29.95美元，這檔股票今年以來仍下跌39%。過去一周，一些股票和債券投資者在看到本月的大跌後紛紛買進銀行的股票和債券。

稍早的一項調查顯示，美國消費者信心在3月仍意外改善，但美國民眾對勞動市場變得有些焦慮。

阿里巴巴大漲14.3%，該集團宣布「24年來最重要的一次組織變革」。根據方案，將構建「1+6+N」的組織結構，即在阿里巴巴集團之下，設立阿里雲智能、淘寶天貓商業、本地生活、國際數位商業、菜鳥、大文娛等六大業務集團和多家業務公司。

盤後交易中，美光漲約1%，該公司預測的第3季營收符合華爾街預期。美光在正常交易時段收跌0.9%。