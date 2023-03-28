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四大外資證券看台積電跌深後將強彈 調高目標價

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

雖然半導體產業目前仍在去化庫存，且台積電（2330）第2季營收恐將季減8%，但隨著下半年起高效能運算（HPC）訂單強勢轉佳，加上部分客戶轉單（高通），以及後續的晶圓代工價格調整（反映成本上揚），外資圈對台積電後市信心滿滿，瑞銀、瑞信、小摩、里昂等證券紛紛按讚。

瑞士信貸證券最近微調對於台積電的展望預估。由於客戶大幅清理庫存，瑞信預估台積電上半年的調整會更深，第2季營收將比第1季下滑8%（市場預估為季減4.5%），但下半年仍將強勢表現。以明年的獲利預估來推算，瑞信給予台積電15倍的本益比，目標價從580元上調到600元，投資評等維持「優於大盤」。

除了基本面優異以外，里昂證券發布報告指出，台積電還是ESG的龍頭，綜合分數高達89.1分，不但高於台股平均的72.9分，也高於產業平均的74.7分。里昂看好台積電的獲利前景改善，將預估本益比從14倍調高到15倍，因此目標價從580元調高到620元，並重申「買進」評等。

摩根大通證券也重申台積電「優於大盤」的投資評等，因為市場早已反映今年預期營收的下滑，並且放眼明年的獲利反彈。台積電下半年的3奈米製程業務將快速反彈，且隨著更多客戶加入，可望持續旺到明年。因此，小摩對於台積電維持「優於大盤」投資評等，年底時的目標價維持在650元。

瑞銀證券則發布全球半導體展望報告指出，雖然目前仍有重複下單的情況，但價格預期將開始上揚，供給到下半年將趕上。在台廠，瑞銀看好聯發科（2454）、瑞昱（2379）及台積電。

台積電

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