星宇航空每股淨值3.26元 網友嘆：韭韭真的要洗飛機很久

星宇航空（2646）去年每股虧損3.47元，估算每股淨值只剩3.26元，董事會通過不配發股利；消息傳出引來網友熱烈討論，有人直言，「韭韭真的要洗飛機很久」，也有人表示等股價下跌「剩下個位數再進埸吧」、還有人說「在山頂的瑟瑟發抖」，有看空的也有力挺的；不過，星宇今（28）日股價收在33元，上漲3.94元，漲幅13.56%。

星宇航空去年營收33.62億元，年增322%，主要受疫情的影響，不過，去年10月間政府邊境管制開放，去年第4季稅後虧損10.42億元，相較前3季虧損已有縮小，全年稅後淨虧損52.71億元，每股虧損3.47元，董事會通過不配發股利。

根據星宇航空公布的期末歸屬於母公司業主權益為59.05億元換算，每股淨值只剩3.26元；股東會預計6月30日召開，統計從開業至去年累計虧損已達121.42億元，已超過資本額181億元的一半，股東會將報告累計虧損達實收資本額二分之一及健全營運計畫的執行情形。

星宇航空去年仍是虧損，且推估每股淨值僅3.26元，引來網友熱烈討論，有人直言，「現在是進場的好時機，股價會飆高的，大家等著看」、也有人說，「建議飛機餐改成韭菜盒、韭菜水餃、韭菜汁、韭菜蔥油餅」、也有人挺K董「就算淨值只剩1，我也要挺！買星宇就是買信仰，信K董得永生」。

至於股價會不會跌？或是要漲了？能不能買？多少價位可以買？網友也是有不同的看法，「淨值才3塊多，跌到5塊再來買都來得及！」、「哈哈！幹嘛跟自己的錢過不去呢！」、「更多韭菜就會再進去…等待奇蹟 !」、有人直言，「有夢最美、希望相隨！」、「這是信仰，誰管賺不賺」、「看來只能增資減資，多幾次淨值就上來」。

PTT上網友說的更直接，「買的是潮，誰要股利」、「星宇買的是信仰不是基本面」、「在山頂的瑟瑟發抖」、但有人則是認為，「利空不入場，難不成營收噴噴才入場？」、也有人坦言，「到時候宣布掛牌上市，應該還會被炒作一波吧？」。

也有網友問，「要套多久…」，有信心的網友則是說，「星宇早晚賺錢的，現在年輕人出國都搭星宇才潮」。