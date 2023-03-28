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風險事件持續擾動 法人：精選持股持債幫助對抗衝擊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

矽谷銀行、瑞士信貸、德意志銀行等美歐銀行業者相繼暴雷，雖後續美歐政府均出面信心喊話並推出應變措施，但仍引發市場對銀行業危機的擔憂，進而牽動股債市震盪加劇。3月以來，金管會證期局核備的988檔境外基金(股、債均含)平均下跌0.76%，其中，709檔股票型基金平均下跌1.23%，258檔債券型基金平均上漲0.45%。

富蘭克林證券投顧表示，這次美歐銀行業危機與2008年全球金融海嘯的成因和影響程度不同，銀行整體資產的品質和資本比率都優於2008年，加上各國監管當局迅速採取行動，有望避免恐慌蔓延。短線須持續關注瑞士信貸AT1債券減記、歐洲銀行業信用違約交換(CDS)、美國區域銀行信評及股價走勢，信心不足下任一風吹草動仍有可能擾動盤勢。

另方面，這次美歐銀行業危機背後反映了利率急遽上升的影響，隨著銀行將進一步收緊貸款標準，預期將影響經濟、企業聘僱和通膨，企業獲利仍有下行壓力，看好「債優於股」將穩居投資主軸。擔心短線波動者可以美國多元收益平衡型基金為核心，增持高評級複合債券型基金，掌握債市多頭契機並度過市場波動期。考量高利率環境對中小型股或財務體質較差的企業衝擊較大，未來仍可能有零星信用事件出現，須強調精選持股(債)，看好美國藍籌股、基礎建設和公用事業產業將展現韌性，留意趨勢商機(AI/數位轉型/氣候變遷)和政策受惠題材(中國/亞洲股市)的震盪買點。

銀行業危機刺激黃金基金走升，但美歐中小型基金表現欠佳台股基金近月上漲4.32%，力抗美歐銀行業危機且連續二個月在區域型基金中表現最佳，與此同時，由ChatGPT點燃的生成式AI熱潮繼續延燒，科技股基金也有不錯的表現，上漲2.84%，連帶也讓台股基金受惠。不過，近期由部分美歐銀行業者所引爆的銀行業危機讓不少存款戶對中小型銀行的信心減弱，連帶拖累美國和歐洲中小型股票基金表現不佳，近月分別下跌6.98%、4.19%，但隨避險情緒升溫，刺激黃金基金大漲11.75%，漲幅居產業型基金之冠。

富蘭克林證券投顧表示，儘管近期市場面臨美歐銀行業風暴的干擾，但目前看來這些事件仍較偏向單一個案，加上在政府宣示保障儲戶的存款、問題銀行加速整併潮之下，風險應不至於繼續蔓延，若投資人對美歐等成熟市場仍較不放心，可考慮選擇距離風暴較遙遠的新興市場，其中，中國PMI指標明顯回升反映經濟在解封後持續增溫，而大陸官方政策方向也明顯轉向支持成長，可望提振消費者與企業投資信心，並吸引新一輪資金湧入，大陸股市前景仍可期。值得留意的是，ChatGPT所引發的生成式AI題材仍持續發酵，西方與大陸均加緊投入和發展相關產業鏈，有利於科技產業在度過2022年的寒冬後逐步修復。

銀行業 美國

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