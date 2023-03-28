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台股長假前遇賣壓 大盤下跌128點收15,701點

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
台股示意圖。(本報系資料庫)
台股示意圖。(本報系資料庫)

今日亞洲股市大多上漲，台股遇長假前賣壓影響，大盤今日開低走低，連兩日黑K棒量縮，下跌 128.83點以 15,701.48點收盤，跌幅 0.81%，交易量 2108.38億元。台積電（2330）下跌6元至525元、跌幅1.13%，觀光族群今日逆勢抗跌，雄獅（2731）盤中衝上近五年新高價，收盤138.5元、漲幅5.32%。法人指出，觀光族群中旅行社、餐廳今年展望樂觀，飯店族群接下來成長幅度會趨緩，看好AI相關產業、半導體產業趨勢，可以逢低布局，並提醒投資人需注意去年季報公布不佳的企業，可以先採取停看聽動作。

國泰證券證期處協理簡伯儀表示，旅行社、餐廳等觀光族群因為國境解封，航空班次增加，今年獲利應該會比去年來得更好，很多觀光類股去年公布的獲利為虧損，但反而利空不跌，代表反應今年狀況還算樂觀，從基本面的角度來看，獲利會有題材面支撐，而飯店族群的獲利高峰為一、二月長假，接下來成長幅度會趨緩，股價可能會出現壓抑。

簡伯儀說，看好AI相關產業、半導體產業具有長線成長趨勢，投資人可以逢低布局，並提醒投資人，進入最後一周的投信作帳衝刺期，需注意是否有反作帳的情況出現，也需注意去年季報公佈較差的企業，在基本面數字低迷的狀況之下，投資人可以先採取停看聽的動作。

今日仍然逆勢上漲衝至漲停板的股票有：東碩（3272）、展達、艾華（6204）、點序（6485）、龍德造船、明輝-DR。

今日盤面維持十千金，逆勢上漲的僅有：信驊（5274）

今日成交量大的上漲股為：定穎投控、茂矽（2342）、華星光（4979）、華孚（6235）、強茂（2481）；今日成交量大卻走跌者包括：華新（1605）、緯創（3231）、聯電（2303）、欣興（3037）、群創（3481）、東元（1504）、精剛（1584）、漢翔（2634）、智原（3035）、友達（2409）。

今日成交金額大且走高者包括：朋程（8255）、穩懋（3105）、雄獅、王品（2727）、茂達（6138）；今日成交金額大卻走勢疲軟者：台積電、保瑞（6472）、智原、欣興、創意（3443）、華新、世芯-KY（3661）、健策（3653）、奇鋐（3017）、南電（8046）。

觀光

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