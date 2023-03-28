大戶撐場 櫃買連七紅

德意志銀行風波加上長假將屆，台股結帳賣壓浮現，三大法人在集中市場同步轉賣超，加權指數昨（27）日開低走低，不過，資金力守櫃買指數，收盤連七紅，並創11個月新高。

歐美銀行事件層出不窮，加上清明連假將至、第1季財報也將陸續公布，都造成投資人觀望，加權指數經連四漲後，昨天出現結帳賣壓，終場下跌84點收15,830點，成交量則萎縮至近五日最低的2,156億元；八大公股行庫買超9.8億元，力撐台股回測5日線不破。

綜合統一投顧董事長黎方國、康和證券投資總監廖繼弘的看法，歐美金融局勢不穩，且台股之前漲多，預計本周結帳壓力增加，較難出現基本面推升的大行情，但仍有機會向上挑戰萬六。

十千金昨日有一半收紅，新台幣也維持升值態勢，尤其櫃買指數續創11個月新高，顯示大戶、業內、機構法人等內資仍在場中，以此預估資金轉向較沒有賣壓的小型股，有題材的族群或個股仍有繼續作帳的機會。

至於投信在集中市場終止連25買轉為賣超，外界擔心季底作帳行情是否提前結束，法人則指出，從投信買賣超個股來看，投信為換股操作，昨日賣超中鋼、鴻海、華新、中興電、聯電等，轉而買超華邦電、欣興、緯創、南亞科等，還買超元大台灣50及元大高股息兩檔ETF。

昨天盤面上，台積電受上周五美股費半指數拖累，終場下跌1.4%收531元，跌破5日線支撐；連漲六天的上市觀光指數則因美食-KY董娘賣股跌停影響重挫2.8%，一舉摜破月線與5日線，今日回測10日線支撐。

法人在集中市場動態方面，三大法人終止連三天同步買超，同步轉賣超共17.8億元。其中，外資賣超3.5億元，結束連三買；投信賣超1.7億元，終結史上第四長的連25買紀錄；自營商賣超12.5億元，結束連四買。八大公股行庫則逢低進場買超9.8億元，結束連三賣。

櫃買指數昨日上漲0.31點或0.1%收213.91點，連七漲，累計今年來大漲18.6%，領先加權指數的11.9%漲幅。外資在櫃買市場終止連二賣轉買超11.9億元，自營商因權證避險持續第五日賣超9.2億元，但其中自營部位則是買超0.7億元，連四買；投信雖在集中市場終止連25買，但在櫃買市場買超3.5億元，連九買。