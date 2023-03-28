生醫、軍工概念 放閃

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

台股昨（27）日出現三大法人同步賣超17.8億元的結帳調節，盤面以政策概念股撐盤，法人認為，生醫、軍工、智慧城市展概念股為季底最後一周的資金優先關注焦點。

今年以來到上周五為止，台股獲外資買超1,943億元，居主要亞股之冠；加權指數上周大漲2.9%，今年來漲11.9%，同樣都領先其他亞股。不過，大盤急漲後賣壓出籠，台股昨日終結連四紅，短線降溫。

在昨日表現較強勢的族群中，集中及櫃買生技類股指數都上漲0.6%，都領先大盤；而在電子股當中，半導體族群雖然相對較為弱勢，但櫃買文創、其他電子類股指數全表現出色，分別逆勢漲0.9%、0.8%。

軍工概念股更是今年重要的投資題材，在大盤震盪整理時更發揮凝聚人氣的角色，昨日計有四檔軍工概念股亮燈漲停，分別是雷虎、龍德造船、精剛與全訊。

此外，漢翔、八貫、jpp-KY、榮剛等也全都漲贏大盤。法人指出，這些個股不僅有題材，也有基本面，在雙重利多下表現強勢。

第十屆智慧城市展將於今日登場，人工智慧（AI）、低碳、儲能、電動車相關族群備受期待。

法人認為，這些都是台股的長線題材，中長線成長動能強勁，投資人可以在股價整理期間擇優進場。

台股 概念股 智慧城市

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