台股強 全體證券商前二月獲利突破百億元

受惠台股上漲，券商今年來獲利大幅回升。臺灣證券交易所統計，全體證券商2月稅後淨利57.53億元，較上月成長13.55億元、約30.81%；累計1至2月全體證券商稅後淨利突破百億元大關，達101.51億元，較去年同期成長42.41億元、約71.76%。

分析券商2月獲利成長，原因之一是2月大盤總成交值約4.081兆元，較上月增加63.04%，帶動證券商經紀手續費收入較1月增加；原因之二是自營出售證券利益較多，促使證券商自營業務淨利較元月成長11.08億元、成長約66.11%；原因之三是2月承銷的出售證券利益及證券評價利益較多，使證券商承銷業務淨利亦較上月成長3.98億元、約119.88%。全體證券商2月稅後淨利57.53億元，較上月成長13.55億元、約30.81%。

累計1、2月證券商經紀手續費收入因大盤總成交值衰退而較去年同期減少27.36%，而承銷業務淨利則較去年同期衰退2.47億元、約18.87%，所幸自營證券評價利益及出售證券利益較多，使證券商自營業務淨利較去年同期成長61.71億元，全體證券商稅後淨利101.51億元，較去年同期成長42.41億元、約71.76%。