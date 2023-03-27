全體證券商2月稅後淨利57.5億元、月增30.8%
2月全體證券商稅後淨利57.53億元，較1月成長13.55億元，約30.81%。累計1至2月全體證券商稅後淨利101.51億元，較去年同期成長42.41億元，約71.76%。
臺灣證券交易所統計，2月大盤總成交值約4.081兆元，較1月增加63.04%，使證券商經紀手續費收入較1月增加；2月自營出售證券利益較多，使證券商自營業務淨利較1月成長11.08億元，約66.11%；2月承銷出售證券利益及證券評價利益較多，使證券商承銷業務淨利亦較1月成長3.98億元，約119.88%。整體而言，2月全體證券商稅後淨利57.53億元，較1月成長13.55億元，約30.81%。
證交所說，累計今(2023)年證券商經紀手續費收入因大盤總成交值衰退而較去年同期減少27.36%；前二月自營證券評價利益及出售證券利益較多，使證券商自營業務淨利較去年同期成長61.71億元；證券商承銷業務淨利則較去年同期衰退2.47億元，約18.87%。全體證券商前二月稅後淨利101.51億元，較去年同期成長42.41億元，約71.76%。
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