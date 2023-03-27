全體證券商2月稅後淨利57.5億元、月增30.8%

最近金融市場走勢詭譎多變，但在銀行業危機、信用緊縮引發衰退、央行政策轉向和停滯性通膨等危機警報大響之際，分析師表示，至今為止最好的投資策略，尤其是對美股而言，就是「躺平」，什麼都不做。

2023-03-27 08:21