特選臺灣科技優息指數 即日起發布盤中即時指數

臺灣指數公司新編「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數」，簡稱「特選臺灣科技優息指數」，自3月27日起委請臺灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。

臺灣指數公司表示，「特選臺灣科技優息指數」以臺灣上市上櫃電子類股中發行市值達一定標準之公司為母體，經流動性檢驗後，依股價波動度、股息殖利率及股息穩定度、長短期本益比乖離、財務指標等篩選股票，使用股息殖利率擇優選取40檔成分股並配置權重，以表彰臺灣最富競爭力的科技產業、具備穩定股息之股票組合績效表現。

「特選臺灣科技優息指數」成分股於每年6月調整一次，依最近一期審核結果，指數成分股依股票代號排序前十檔為仁寶（2324）、佳世達（2352）、華碩（2357）、技嘉（2376）、義隆（2458）、聯陽（3014）、華擎（3515）、新普（6121）、頎邦（6147）及南茂（8150）。

臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則，利用過去五年( 2018/2~2023/2 )進行指數回溯，「特選臺灣科技優息指數」累積報酬率為109.74%、2022年殖利率為8.25%，表現均優於加權指數（74.26%、3.72%）及臺灣全市場指數（79.89%、3.62%）。

依據經濟部統計處公布，截至2022年第4季，電腦及資訊服務業營業額1,522億元，為歷年單季新高，年增16%；資訊電子產業方面，隨新興科技應用推升晶片需求，產值亦攀升至歷年單季新高，年增33.51%。科技產業營收穩定成長，為股利發放提供良好基礎。「特選臺灣科技優息指數」為挑選上市櫃電子股票較具穩定性及股息表現較佳之投資型指數，期藉由指數金融商品的發行，提供投資人參與投資科技產業營運成果的便利管道。