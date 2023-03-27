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IC設計族群兔年以來的漲幅驚人

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
「元大IC設計N」 VS. 加權指數
「元大IC設計N」 VS. 加權指數

過年後，台股快速上漲，相較於封關時加權指數為14,932.93點，截至3月27日上漲約6%，其中，IC設計族群表現最為搶眼，多檔個股上漲超過20%。券商說，想用較低的門檻投資最強勢的晶片上游產業？指數投資證券（ETN）是投資的好夥伴。

過年後至今，漲幅最高的IC設計類股諸如：聯發科(2454)、聯詠(3034)、力旺(3529)、瑞昱(2379)、創意(3443)、信驊(5274)等，漲幅逾13%以上，但是高股價與個股差異讓投資人難以入手、選股困難。

元大證券說，元大IC設計N(020034)是元大證券所發行的ETN，連結由臺灣指數公司編制，精選15檔上市IC設計公司的特選臺灣IC設計產業代表報酬指數，ETN透過追蹤標的指數表現連結之報酬，讓投資人可以輕鬆投資IC設計類股，指數成分股每年都會定期審查，汰弱留強。

元大證券表示，元大IC設計N過年前收盤價格為 4.32元，3月27日最新收盤價格為5.54元，報酬率為上漲28.2%，績效遠高於加權指數，只需要約5千元就可以投資多檔股價高達數百元、數千元的高價股。 元大IC設計N可以解決一般投資人資金較少，無法同時購買多檔高價股票，或是沒有時間看盤選股的問題，透過指數的選股策略，將有限資金專注在產業最有競爭力的15檔個股上，同時達到分散風險的效果。

元大證券說，元大IC設計N投資手續費低，交易也非常方便。只要原有證券帳戶，就可以買賣，且交易稅僅千分之一。每年指數成分股之配息自動滾入指數再投資，可達複利效果。ETN設有到期日及提前到期的機制，投資前宜詳閱公開銷售說明書。

IC設計

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