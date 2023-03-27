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台股收跌84.39點 三大法人賣超23.01億元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
根據投信投顧公會統計，截至2月底，台股ETF總規模達2.5兆元、受益人衝上597萬的新里程碑。(本報系資料庫)
根據投信投顧公會統計，截至2月底，台股ETF總規模達2.5兆元、受益人衝上597萬的新里程碑。(本報系資料庫)

台股今（27）日開低走低，權值股台積電（2330）、聯電（2303）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等走弱，軍工股、散熱股成為盤面上強勢指標，大盤指數終場收15,830.31點，下跌84.39點，成交量2,109.55億元；三大法人賣超23.01億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超8.74億元，投信賣超1.77億元，自營商賣超（合計）12.5億元，其中自營商（自行買賣）賣超2.66億元，自營商（避險）賣超9.84億元。

台股早盤以15,873.67點開低，盤中高點為15,902.06點，低點則曾下滑至15,821.63點，權值股走弱，台積電、聯電、聯發科、鴻海等都下跌作收，電子股，金融股走跌，觀光股跌幅2.81%，水泥、電器電纜、橡膠股等也都下跌，軍工股由雷虎領軍，收在漲停板，大盤指數收15,830.31點收盤，跌幅0.53%。

台積電 台股 聯電 三大法人

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