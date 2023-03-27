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定期定額人數探低 台股基金現契機

經濟日報／ 記者黃力／即時報導

根據投信投顧公會統計，截至2月台股基金(國內投資股票型)定期定額人數連續11個月下滑，自30萬人大減至22.4萬人，減幅逾25%，根據過去經驗，每當台股基金定期定額來到低點，通常行情也進入打底階段，指數出現反轉向上契機，建議投資人此時更應該堅持不停扣，達到滿意的成果。

股神巴菲特曾說：「別人恐懼時，我們要貪婪！」而據統計，台股基金定期定額人數過去曾出現幾次顯著高低點，對照台股行情變化，可以發現，絕大多數投資人卻反其道而行，往往是高點加扣、低點停扣。回顧2007年2月至2007年11月，台股從七千點挑戰萬點，帶動定期定額人數衝上32萬人歷史高點，但後續台股僅小漲8.3%，旋即迎來金融海嘯崩跌逾5成；而定期定額人數在2009年1月回到20萬人低點後，台股築底成功，之後波段大漲超過110%，帶動定期定額人數重回29萬。

隨後面對歐債危機衝擊台股再重挫，定期定額扣款人數後續十年一路下滑，然而台股卻一路突破萬點，在全球低利率環境下，寫下史上萬點時間最久、最穩健的長多，同時也推升定期定額人數重回30萬。2022年台股再因美國暴力升息下跌三成，定期定額人數再次湧現停扣潮，跌到22萬人水位，台股今年初再上演反彈。

元大投信說明，定期定額ETF可分散進場時間及僅投資於個股的風險，成功關鍵是不停扣，尤其行情愈恐慌，愈要嚴守紀律，若錯過「股價大拍賣」的機會，自然也錯過甜美的回報。以ETF定期定額人數第一的國民ETF元大台灣50（0050）為例，從2022年1月台股創下歷史新高後開始每月定期定額，至今年2月底報酬已經翻正，而台股至今離歷史高點仍有16%差距。

2022年台股全年創下歷史第2高的單年跌點記錄，跌幅也為史上第7大，定期定額0050仍可創下正報酬，足見定期定額無須擔心買在高點，投資人更無需苦心研究如何擇時，只要維持紀律長期持有，即使從歷史高點開始定期定額，不用等待價格重回高點即有機會開始獲利，因為定期定額在股價下修時會持續拉低平均購買成本，當股價有波段反彈時即有機會開始獲利，是最適合一般投資人逐步累積資產的策略。

定期定額會在股價下跌時自動買入較多股數，使平均成本下降的速度更快，最適合搭配的就是絕不錯過台股反彈的市值型ETF- 0050，其一次涵蓋50檔台灣上市市值最大、最具代表性龍頭企業，再搭配定期定額，是投資台股最省時省力的投資方式，也是未來重返經濟成長循環，迎接台股反彈的最佳工具。

定期定額 台股

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