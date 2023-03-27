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台星交易所強化交流 聚焦ESG、上市監理、碳交易平台

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
證期局局長張振山及證交所董事長林修銘等率團拜訪新加坡交易所總裁羅文才等高層。 證交所/提供
證期局局長張振山及證交所董事長林修銘等率團拜訪新加坡交易所總裁羅文才等高層。 證交所/提供

臺灣證券交易所強化國際合作，提升台灣資本市場全球能見度，24日由證期局局長張振山、證交所董事長林修銘率團，拜訪新加坡交易所總裁羅文才等高層，雙方團隊本次交流三大議題為ESG措施、上市監理、碳交易平台等。

證交所表示，即使過去三年於疫情期間，臺灣證交所仍藉由線上會議形式，與新加坡交易所維繫密切交流，除保持高層對話外，亦多次就上市公司管理、REITs（不動產投資信託基金）制度、結算交割等議題探討市場實務做法。

這次會談是繼2014年簽署合作意向書後，臺灣證交所與新加坡交易所間最大規模的實體交流活動，受到高度重視，對於未來推動雙方中長期發展具有正面效益，亦為金融業者及投資人帶來更多機會，有利提升市場信心並促進亞太市場成長。

林修銘指出，「這次交流是台星雙方交易所長期合作的重要一步，我們期待與新加坡交易所及其他國際夥伴進一步加強交流，共同推動永續金融發展，並探索商品開發、共同行銷、資訊分享等更多領域的潛在合作。」雙方業務交流內容涵蓋ESG措施、上市監理和碳交易平台等議題。

首先，在ESG方面：由於推廣ESG投資和融資對證券市場的永續發展至關重要，雙方分享ESG資訊揭露規劃、資料平台及相關措施，探討如何協助企業遵循ESG標準、提高投資者對ESG相關議題的關注度，並推廣ESG金融商品。

其次是上市監理：雙方均重視上市公司的管理與資訊揭露，討論如何增進對海外企業的管理、財報揭露與風險控制，並就疫情所衍生的監理挑戰進行意見交換；另亦分享各自市場的管理實務與經驗。

第三是碳交易平台：目前新加坡交易所已與其他機構合資設立碳交易平台，臺灣證交所亦已著手進行相關規劃及工作，雙方討論如何建立一個效率、符合使用者需求的碳交易平台，以支持碳市場發展與綠色投資。

隨後疫情時代到來，證交所已開始重啟國際實體交流，2022年下半年參與WFE（世界交易所聯合會）、IOSCO（國際證券管理機構組織）年會，增進與各國交易所交流，為未來業務合作奠定根基。

此外，繼胡志明交易所、越南集保公司高階首長2月率團來台訪問外，台韓交易所亦於日前簽署第三號合作備忘錄，未來雙方將加強在ESG、合編指數及資訊業務等合作，不僅是臺灣證交所推動國際化布局的重要一步，並有助於提高臺灣證券市場的國際影響力。

展望未來，證交所將持續藉由引資活動實體赴海外機會，依業務發展規劃拜會當地交易所或參與其他證券相關組織會議，以互惠互利原則，深化交易所網絡關係，提升台灣國際地位與全球能見度，特別是鞏固鄰近日、韓、星等友好交易所連結，持續進行業務交流，並研商深化合作的可能性。

ESG

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