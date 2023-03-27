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把握3月31日最後機會 參加證交所有獎心得徵文活動

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
把握3月31日前最後機會！快來參加證交所「宅在家學習 好禮都兔You」有獎心得徵文活動。(臺灣證券交易所/提供)
把握3月31日前最後機會！快來參加證交所「宅在家學習 好禮都兔You」有獎心得徵文活動。(臺灣證券交易所/提供)

為使投資大眾能多加利用網路平台學習並增進金融證券知識，臺灣證券交易所於3月13日推出宅在家學習 好禮都兔You有獎心得徵文活動廣受好評，活動即將於3月31日結束。

只要註冊成為證交所宅在家學習網會員，並正確回答有關宅在家學習網內容的三個問題後，再寫下瀏覽宅在家學習網後的心得、收穫或啟發（至少30字），以及追蹤證交所FB粉專，分享、按讚指定貼文，即可參加活動。活動獎項分為心得分享獎：由證交所從符合條件的參加者中，選出具有深刻學習收穫、文筆佳之心得文章，共計20名，各獲得超商禮券200元，並將其文章刊登於宅在家學習網的心得分享區，分享予大眾；同時為鼓勵民眾踴躍參與，另有問卷幸運獎從心得文章未獲選之參加者中抽出10名，各獲得超商禮券100元。

宅在家學習網為使金融證券知識更深入投資大眾，除每月定期更新網站內容外，並搭配每月發送電子報的訂閱制度，於更新內容時，即同步發送資訊予廣大訂閱者，以利投資大眾輕鬆掌握淺顯易懂的證券金融知識。加入宅在家學習網會員，另外有機會可以抽獎送禮券、健身手環及蘋果iPad air，詳情可至宅在家學習網。

證交所說，歡迎大眾踴躍參與宅在家學習 好禮都兔You心得徵文活動，一起分享如何善用宅在家學習網學習金融證券知識，活動詳細資訊請關注證交所瘋存股想入市 宅在家學習網（https://shl.twse.com.tw）或證交所官方臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/TaiwanStockExchangeCorp/）。

證交所 禮券

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