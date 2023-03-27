視力矯正股買盤旺 亨泰光、大學光股價勁揚

眼球概念股中的視力矯正族群近期受市場關注。市場看好，中國大陸疫情淡化，預期大學光（3218）、亨泰光（6747）第2季營運動能將轉強，其中，大學光今年兩岸皆可望持續拓展新據點，亨泰光則可望受惠新品推出及拉貨動能恢復，法人預估兩檔個股今年皆可望續賺逾一股本。

大學光今日盤中股價來到369.5元，漲幅逾5%，股價一舉來到20個月新高價，上週外資買超張數達436張，亨泰光今盤中股價來到265元，漲幅4.7%。亨泰光日前公告去年稅後淨利創歷史新高紀錄，達2.54億元，每股稅後盈餘（EPS）10.56元，每股將配發約9.095元現金股利，配發率約達86％。大學光去年前三季稅後淨利6.06億元，每股稅後盈餘7.59元，法人估，2022年稅後淨利8.27億元，每股稅後盈餘10.35元。

大學光透過大學眼科結合大學眼鏡雙通路拓展眼科與視光服務版圖，主要營收涵蓋視力防控、屈光手術、白內障手術。看好疫後市場需求，大學光今年兩岸皆維持拓點腳步，其中，台灣預計翻新5個據點，可望擴大優質據點的店面，藉由面積擴大、設備升級使客流增加，下半年將新增1、2家據點，會以中南部大都會區為主，以拓展服務網。在中國大陸市場方面，下半年有機會增加1、2家據點，新增據點主要來自醫院合作或診所併購。

亨泰光第2季預計在台推出兒童近視控制用光學鏡片，由於公司兒童角膜塑型產品在台灣眼科市場已有一定認同度，且兩岸學童超過70%在13歲即罹患近視，因此近年產品滲透率持續提升。另外，亨泰目前在中國市場擁有兩張角膜塑型片證照，一為「亨泰 Hiline」鎖定中低價位，以民營眼科診所為主，二為「邁兒康 myOK」鎖定高價市場，主攻公立醫院，市場看好，中國市場解封後今年拉貨動能恢復，估該區營收今年將成長20-25%。在兩岸市場皆具營運動能下，法人估亨泰光今年營收將逼近10萬大關，每股純益將持續成長來到11.5元。