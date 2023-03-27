快訊

國民黨討論兩岸論述為總統鋪路 擬訴求九二共識就是中華民國？

登山女神曾格爾遭提告侵害配偶權求償200萬 富商下午到庭作證

整組壞了了！他每天運動堅持20年 為何最後連走路都困難原因曝

視力矯正股買盤旺 亨泰光、大學光股價勁揚

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

眼球概念股中的視力矯正族群近期受市場關注。市場看好，中國大陸疫情淡化，預期大學光（3218）、亨泰光（6747）第2季營運動能將轉強，其中，大學光今年兩岸皆可望持續拓展新據點，亨泰光則可望受惠新品推出及拉貨動能恢復，法人預估兩檔個股今年皆可望續賺逾一股本。

大學光今日盤中股價來到369.5元，漲幅逾5%，股價一舉來到20個月新高價，上週外資買超張數達436張，亨泰光今盤中股價來到265元，漲幅4.7%。亨泰光日前公告去年稅後淨利創歷史新高紀錄，達2.54億元，每股稅後盈餘（EPS）10.56元，每股將配發約9.095元現金股利，配發率約達86％。大學光去年前三季稅後淨利6.06億元，每股稅後盈餘7.59元，法人估，2022年稅後淨利8.27億元，每股稅後盈餘10.35元。

大學光透過大學眼科結合大學眼鏡雙通路拓展眼科與視光服務版圖，主要營收涵蓋視力防控、屈光手術、白內障手術。看好疫後市場需求，大學光今年兩岸皆維持拓點腳步，其中，台灣預計翻新5個據點，可望擴大優質據點的店面，藉由面積擴大、設備升級使客流增加，下半年將新增1、2家據點，會以中南部大都會區為主，以拓展服務網。在中國大陸市場方面，下半年有機會增加1、2家據點，新增據點主要來自醫院合作或診所併購。

亨泰光第2季預計在台推出兒童近視控制用光學鏡片，由於公司兒童角膜塑型產品在台灣眼科市場已有一定認同度，且兩岸學童超過70%在13歲即罹患近視，因此近年產品滲透率持續提升。另外，亨泰目前在中國市場擁有兩張角膜塑型片證照，一為「亨泰 Hiline」鎖定中低價位，以民營眼科診所為主，二為「邁兒康 myOK」鎖定高價市場，主攻公立醫院，市場看好，中國市場解封後今年拉貨動能恢復，估該區營收今年將成長20-25%。在兩岸市場皆具營運動能下，法人估亨泰光今年營收將逼近10萬大關，每股純益將持續成長來到11.5元。

延伸閱讀

中職／熱身賽場均人數躍進 蔡其昌看好經典賽效應

點了汙染眼藥水！她左眼失明 她右眼被摘除

2周前「目擊狒狒過馬路」沒人信！桃園男PO文被狂噓：眼科幫你掛好了

看清福原愛！江宏傑宣告擁「新歡」只花6分鐘

相關新聞

3/27【早晨財經速解讀】小台全面轉空 台股嘎到外太空?德銀違約風險連環爆 費半卻創波段高?

最近金融市場走勢詭譎多變，但在銀行業危機、信用緊縮引發衰退、央行政策轉向和停滯性通膨等危機警報大響之際，分析師表示，至今為止最好的投資策略，尤其是對美股而言，就是「躺平」，什麼都不做。

台股盤中跌近百點 分析師：這些類股本周可先獲利了結

權值股今日領跌，大盤開低走低，午盤下跌58點至15,856點、跌幅0.36%。台積電（2330）下跌6元至533元、跌幅...

大咖看好本季落底 記憶體族群相對抗跌

美股四大指數收紅，台股今（27）日早盤開低震盪，台積電（2330）早盤最低下跌8元，價位到531元；記憶體族群在大咖信心...

無懼大盤走弱 群創小金雞睿生光電今上市掛牌上演慶祝行情

群創子公司睿生光電（6861）今（27）日以承銷價70元上市掛牌交易，不受大盤開低走弱影響，睿生光電開盤即衝上120元，...

台股開盤下跌41.03點至15,873.67點 台積電跌6元

上周五德意志銀行信用違約互換交易（CDS）飆升到 200 基點之上，一度拖累歐洲銀行股重挫，台股今(27)日開盤下跌41...

台股資金挪移 轉抱電子

繼矽谷銀行、瑞士信貸事件後，市場又傳出德意志銀行的5年期信用違約交換合約（CDS）飆高，引動全球股市資金大挪移，買盤棄金...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦