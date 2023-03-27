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大咖看好本季落底 記憶體族群相對抗跌

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

美股四大指數收紅，台股今（27）日早盤開低震盪，台積電（2330）早盤最低下跌8元，價位到531元；記憶體族群在大咖信心喊話後，今日股價相對有撐，記憶體華邦電（2344）開紅盤，DRAM廠南亞科（2408）則一度翻紅。

南亞科總經理李培瑛表示，本季產品價格將較去年第4季下滑，第2季可能進一步下滑，但跌價幅度可望逐季縮小；下半年市況可望好轉，只是回溫幅度須視外在因素如通膨、俄烏戰爭及疫情等情況而定。

華邦電總經理陳沛銘指出，編碼型快閃記憶體（NOR Flash）市況相對平穩，本季DRAM價格可能下跌2位數百分比，但價格可望於本季落底，預期第2季價格應可止穩，有機會與本季持平。

陳沛銘說，目前看到許多商用電腦及消費電子急單湧入，加上中國大陸解封，預期華邦電營運可望於本季落底。

道瓊工業指數上漲75.14點、0.23%，收在32,105.25點；標準普爾500指數上揚11.75點、0.30%，收3,948.72點；那斯達克指數勁揚117.44點、1.01%，收11,787.40點；費城半導體指數大漲82.65點、2.67%，收3,174.36點。

南亞科 快閃記憶體

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