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軍工股強勢 星通、全訊衝漲停板 法人：可於回檔時低接

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導

總統蔡英文將在29日出訪並過境美國，帶動軍工股今日表現強勢，星通（3025）、全訊（5222）衝至漲停板。法人表示，指數接下來會呈盤堅走勢，可關注具題材的中小型股，軍工股為穩定長期成長型產業，投資人可關注評價面偏佳之股票，在漲多回檔過程去低接操作。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉認為，指數接下來會呈盤堅走勢，因為大型股漲勢不連貫，經歷一連串金融事件之後，可發現外資操作不如年初積極，外資操作轉為保守代表權值股較難有大作為，投資人可關注具題材的中小型股，例如軍工概念股。

黃國偉說，軍工股為穩定長期成長型，而爆發性成長的產業，不會每年爆發倍數成長，投資人可關注評價面偏佳之股票，等題材熱度降溫時，在漲多回檔過程去低接操作，不要在全面大漲時追高，短期風險會較大。

軍工概念股：星通、事欣科、全訊、寶一、jpp-KY、漢翔、榮剛、公準、上銀、中興電、豐達科。

股票 中小型股

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