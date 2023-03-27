軍工股強勢 星通、全訊衝漲停板 法人：可於回檔時低接
總統蔡英文將在29日出訪並過境美國，帶動軍工股今日表現強勢，星通（3025）、全訊（5222）衝至漲停板。法人表示，指數接下來會呈盤堅走勢，可關注具題材的中小型股，軍工股為穩定長期成長型產業，投資人可關注評價面偏佳之股票，在漲多回檔過程去低接操作。
兆豐國際投顧研究部協理黃國偉認為，指數接下來會呈盤堅走勢，因為大型股漲勢不連貫，經歷一連串金融事件之後，可發現外資操作不如年初積極，外資操作轉為保守代表權值股較難有大作為，投資人可關注具題材的中小型股，例如軍工概念股。
黃國偉說，軍工股為穩定長期成長型，而爆發性成長的產業，不會每年爆發倍數成長，投資人可關注評價面偏佳之股票，等題材熱度降溫時，在漲多回檔過程去低接操作，不要在全面大漲時追高，短期風險會較大。
軍工概念股：星通、事欣科、全訊、寶一、jpp-KY、漢翔、榮剛、公準、上銀、中興電、豐達科。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言